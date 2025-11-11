Farmers Protest : किसानों का धरना 117 वें दिन भी जारी रहा,28 को लोहारु धरने पर आयोजित रोष प्रदर्शन में भागीदारी करेंगे किसान

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क )बाढड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर खरीफ 2023 कपास बीमा क्लेम में घोटाले की जांच व क्लेम प्राप्ति तक के संकल्प को लेकर संचालित धरना 117 वें दिन भी जारी रहा। धरनारत किसानों ने 28 नवंबर को लोहारु धरने पर पहुंच कर सरकार के खिलाफ शंखनाद करने का एलान किया।

कस्बे के बाढङा बिजली कार्यालय परिसर में आयोजित धरने को संबोधित करते हुए श्योराण खाप पच्चीस अध्यक्ष बिजेन्द्र बेरला व जाट नेता राजकुमार हड़ौदी ने किसानों की सुध न लेने पर कड़ा रोष प्रकट करते हुए कहा कि सरकार को अपनी हठ्धर्मिता भारी पड़ेगी और क्षेत्र के किसान 28 नवंबर को लोहारु में रिकार्ड संख्या में भागीदारी करेंगे।

ज्यादा बारिश होने के कपास, बाजरा, ग्वार, मुंग की फसल बर्बाद हो गई है

फसलों पर बार बार प्राकृतिक आपदा के कारण अन्नदाता के सामने भुखमरी के हालत बने हुए थे लेकिन सरकारीतंत्र कोई कदम उठाने की बजाए केवल कागजी ब्यानबाजी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादा बारिश होने के कपास, बाजरा, ग्वार, मुंग की फसल बर्बाद हो गई है। पिछले तीन सीजन का बकाया मुआवजा केवल कागजों में चल रहा है वहीं सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। किसानों ने कहा किसान पीडि़तों के साथ मजदूरों को भी मुआवजा दिया जाए। मनरेगा में सभी गांव में काम लगाया जाए और 600 दिहाड़ी प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएं और ज्यादा बरसात से जिन मजदूर परिवारों के घरों में दरार आ गई है या घर ढह गए हैं उनको पर्याप्त आर्थिक सहायता देना चाहिए सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं।

चुनाव आचार संहिता के चलते 2023 कपास बीमा क्लेम कृषि विभाग के अधिकारियों ने जिला भिवानी व चरखी-दादरी जिलों के 450 करोड़ रुपयों के क्लेम को लगभग 100 करोड़ रुपये कर 350 करोड़ रुपयों का घोटाला किया। इतना ही नहीं हरियाणा भर में वर्ष 2022- 23 में जहां फसल बीमा क्लेम 2497 करोड़ रुपये मिला, चुनावी वर्ष 2023-24 में यह क्लेम सिर्फ 224 करोड़ रुपये किसानों को दिया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। उनके अलावा श्योराण खाप के प्रधान बिजेंद्र बेरला, मास्टर रघबीर सिंह काकड़ौली, कामरेड रामपाल धारणी, नसीब मोद पारस काकड़ौली, होशियार सिंह पचगांव, सत्य प्रकाश जेवली, पीटीआई धर्मपाल बाढडा, सीटू नेता सुमेर सिंह, रामपाल सिंह, ब्रह्मपाल, रणधीर सिंह, हवा सिंह, प्रताप सिंह, रमेश कुमार भाम्भू, ओमप्रकाश नंबरदार, महावीर, प्राचार्य हवा सिंह, जयवीर नांधा, सतबीर भांडवा, जोरा सिंह, नरेश कादयान इत्यादि मौजूद रहे।