Farmers Protest : किसानों का बकाया मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क )बाढड़ा। कपास बीमा क्लेम में घोटाले की जांच व क्लेम प्राप्ति तक ,संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बाढङा आनज मंडी में धरना 54 वें दिन जारी रहा। धरने की अध्यक्षता होशियार सिंह ने क ी तथा मंच संचालन कामरेड रामपाल सिंह धारणी ने किया। धरने को सबोधित करते हुए किसानों नेता रघवीर श्योराण व बिजेंद्र बेरला ने कहा प्रदेश सरकार को किसानो की सुध लेनी चाहिए ताकि किसानों को आर्थिक मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि वित मंत्रालय ने कपास पर लगने वाले 11 प्रतिशत आयात शुल्क को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार के इस फैसले को देश भर के कपास पैदा करने वाले किसानों को उजाडऩे वाला निर्णय बताया है, आयात शुल्क समाप्त होने से कपास की घरेलू कीमत पर सीधा असर पड़ेगा। बाहर से कपास सस्ती कीमतों पर बाजार में आएगी जिससे हमारे कपास की कीमतें निश्चित रूप से गिरेंगी और किसानों को और अधिक संकट और कर्ज का सामना करना पड़ेगा।

सरकार ने ऐसा कर देश के किसानों के साथ विश्वासघात किया। किसानों ने स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलन चलाया जाएगा 2023 कपास बीमा क्लेम में कृषि विभाग के अधिकारियों ने स8ााधारियों से मिल कर ,चुनाव आचार संहिता के चलते, जिला भिवानी व चरखी-दादरी जिलों के 450 करोड़ रुपयों के 1लेम को लगभग सौ करोड़ रुपये कर 350 करोड़ रुपयों का घोटाला किया । इतना ही नहीं हरियाणा भर में वर्ष 2022-23 में जहां फसल बीमा 1लेम 2497 करोड़ रुपये मिला, चुनावी वर्ष 2023-24 में यह 1लेम सिर्फ 224 करोड़ रुपये किसानों को दिया गया है किसान।

नेताओं ने कहा कि । खेती को ड4लूटीओ से बाहर लाओ नयी कृषि विपणन नीति रद्द करो, मुक्त व्यापार समझौता रद्द करो, एमएसपी गारंटी कानून लागू करो, किसानों का कर्ज माफ करो, बिजली निजीकरण और स्मार्ट मीटर रद्द करो, किसानों मजदूरों को बिजली बिल से मुक्त करो। इस मौके सीटू नेता सुमेर सिंह धारणी, मजदूर नेता रोशन लाल, राजकुमार हडौदी, मास्टर रूघबीर काकडौली, कामरेड रामपाल सिंह, ब्रह्मपाल, रणधीर, करतार गोपी, नसीब मोद, हवा सिंह, होशियार सिंह गोपी,प्रताप सिंह, रमेश कुमार भांभू, राजेश कुमार,महेंद्र जेवली, ओमप्रकाश, खोरड़ा, वेद सिंह नंबरदार सुरजा ढाणी, महावीर,हवा सिंह, ओमप्रकाश नंबरदार चरखी, जय वीर नांधा, सतबीर भांडवा, जोरा सिंह, आदि मौजूद रहे।

