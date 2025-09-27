Farmers Protest : किसानों का उपमंडल मुख्यालय पर 70 वें भी जारी, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क )बाढड़ा। बीमा कंपनियों द्वारा किसानों का बकाया मुआवजा राशी जारी नहीं करने पर क्षेत्र के किसानों का उपमंडल मुख्यालय पर 73 वें भी जारी रहा और आंदोलन कारी किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कस्बे के जुई रोड स्थित बिजली कार्यालय परिसर में किसान नेता राजकुमार हड़ोदी की अध्यक्षता में आयोजित बेमियादी धरने को संबोधित करते हुए श्योराण खाप पच्चीस अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह बेरला ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों के हितों से खिलवाड़ कर रही हैं जिसे किसी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। बार बार किसानों नौजवानों को सडक़ो पर उतर कर व अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करना पड़ा है।

किसान कौम देश व दुनिया का पेट भरने वाली कौम है

योजना है जो किसी सूरत में मान्य नहीं है। देश की आजादी से अब तक केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों का अरबों रुपयों का ऋण माफ किया गया लेकिन किसान को बीमा कंपनियों का प्रीमियम अदा करने के बावजूद नुकसान की भरपाई के धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देश के किसान को किसान को नुकसान की भरपाई से लेकर अनाज बेचने तक दर दर भटकना पड़ रहा है वहीं हमारे बच्चों को कालेजों में प्रवेश से लेकर रोजगार तक के लिए सडक़ों पर आंदोलन करना पड़ रहा है। किसान सभा के पूर्व अध्यक्ष मा. रघबीर श्योराण काकड़ौली ने कहा कि किसान कौम देश व दुनिया का पेट भरने वाली कौम है देश कितनी प्राकृतिक आपदा आई हुई फिर भी डटकर मुकाबला कर रहे हैं।

किसानों और मजदूर परिवारों उनको पर्याप्त आर्थिक सहायता देना चाहिए

बरसात की अधिकता होने के कारण कपास, बाजरा, गवार, मुंग की फसल बर्बाद हो गई है सरकार व प्रशासन से मांग करते हैं और पानी के निकासी लिए ठोस क़दम उठाए जाने चाहिए।क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने के साथ-साथ एसडीएम तहसीलदार को स्पेशल गिरदावरी के निर्देश दिए जाऐ खराबे का आंकलन किया जाए। किसानों और मजदूर परिवारों उनको पर्याप्त आर्थिक सहायता देना चाहिए।

सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं 2023 कपास बीमा क्लेम कृषि विभाग के अधिकारियों बीमा कंपनी से मिल कर चुनाव आचार संहिता के चलते जिला भिवानी व चरखी-दादरी जिलों के 450 करोड़ रुपयों के क्लेम को लगभग 100 करोड़ रुपये कर ,350 करोड़ रुपयों का घोटाला किया । इतना ही नहीं हरियाणा भर में वर्ष 2022- 23 में जहां फसल बीमा क्लेम 2497 करोड़ रुपये मिला, चुनावी वर्ष 2023-24 में यह क्लेम सिर्फ 224 करोड़ रुपये किसानों को दिया गया है जिसके विरोध में बेमियादी धरना प्रदर्शन जारी है।

किसानों जवानों का अपमान बंद करे सरकार

श्योराण खाप पच्चीस अध्यक्ष बिजेन्द्र बेरला ने कहा कि बरसात की अधिकता की मार सबसे अधिक गरीब किसान व बेरोजगार श्रमिकों पर पड़ी है। सरकार को अविलंब प्रभाव से पहले खराबे के नुकसान व जो अनाज बचा है उसकी खरीद शुरु करनी चाहिए। सभी गांव में मनरेगा का काम लगाया जाऐ, जिन मजदूरों के ज्यादा बरसात के कारण घर ढह गए हैं उसको सरकारी योजना के तहत पक्के मकान बनाए जाएं, पिछले 3 महीने से निर्माण मजदूर की सत्यापन के नाम से बोर्ड की साइड बंद कर रखी है तुरंत प्रभाव से रोकी गई मजदूरों के सुविधा जारी की जाए।

धरने पर किसान नेता रणधीर सिंह कुंगड़, किसान सभा अध्यक्ष मास्टर रघवीर श्योराण, श्रमिक नेता रोशन लाल धारणी, नरेश कादयान, अनिल शेषमां, भूपसिंह दलाल, महिपाल कारीदास, पारस, होशियार सिंह पचगांव, पूर्व चेयरमैन सुरेश मान, सत्य प्रकाश जेवली, पीटीआई धर्मपाल बाढडा, रामपाल सिंह, ब्रह्मपाल, रणधीर, हवा सिंह, प्रताप सिंह, रमेश कुमार भाम्भू, ओमप्रकाश नंबरदार चरखी, महावीर, प्राचार्य हवा सिंह, प्रताप सिंह हंसावास, जयवीर नांधा, सतबीर भांडवा, जोरा सिंह इत्यादि मौजूद रहे।

