Farmers News : केंद्रीय मंत्री ने लिए किसानों के हित में कई अहम फ़ैसले, देखे पूर्ण जानकारी

Farmers News(आज समाज) : दिवाली 2025 से ठीक पहले, सरकार ने खेती से जुड़ी कुछ गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए कुछ अहम कदम उठाए हैं। इन फ़ैसलों से किसानों को जल्द ही फ़ायदा होगा। एक अहम मीटिंग के बाद, केंद्रीय मंत्री ने कुछ कड़े निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संसदीय क्षेत्र रायसेन ज़िले के कलेक्टर ऑफ़िस में एक हाई-लेवल मीटिंग की और किसानों के हित में कई अहम फ़ैसले लिए।

डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बदलाव

मीटिंग के दौरान, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज़िले में खाद की उपलब्धता का जायज़ा लिया और ज़िला मजिस्ट्रेट को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि किसानों को किसी भी तरह की कमी न हो। उन्होंने कहा कि किसानों को लाइनों में खड़ा न होना पड़े और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि किसानों को आसानी हो।

शिवराज सिंह चौहान ने DAP खाद की ज़रूरतों के बारे में पूरी जानकारी पक्का करने और ब्लैक मार्केटिंग और डायवर्जन को रोकने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टर को खाद की ज़रूरतों और डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था को पूरा करने के लिए एक खास एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो।

किसानों को जल्द से जल्द क्लेम दिलाने का निर्देश

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि किसानों को सोशल मीडिया पर खाद की उपलब्धता के बारे में रेगुलर जानकारी दी जानी चाहिए ताकि उन्हें भरोसा हो कि कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अरहर, सोयाबीन और मक्का के बारे में किसानों की चिंताओं को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।

फसल बीमा योजना के बारे में, शिवराज सिंह ने अधिकारियों को सोयाबीन की फसल के नुकसान का सही आकलन करने और किसानों को जल्द से जल्द क्लेम दिलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि फसल का सही आकलन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल फसल कटाई सर्वे किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को सही मुआवजा मिल सके।

बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा

इसके अलावा, शिवराज सिंह ने हाल ही में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों के घरों की मरम्मत और निर्माण के लिए प्रति घर 1.60 लाख रुपये के प्रावधान को तेज़ी से लागू करने का आश्वासन दिया।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ से जुड़े राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया ताकि मिशन को समय पर लागू किया जा सके और मिशन को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके।

