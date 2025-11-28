Farmers Protest : संयुक्त किसान मोर्चा के 134 वें धरने पर केन्द्र सरकार पर बरसे किसान

किसानों का शोषण सहन नहीं करेगा संयुक्त किसान मोर्चा: बेरला

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)बाढड़ा। श्योराण खाप पच्चीस अध्यक्ष बिजेन्द्र सिंह बेरला ने कहा कि सरकारें केवल अपने हित की सुरक्षा कर रही हैं और मंडी में हो खलिहान में किसान का केवल शोषण ही हो रहा है। एमएसपी पर सीधे सरकार की बजाए निजि क्षेत्र को मंडियों में तैनात किया जा रहा है वहीं आढती भी सरकार के इशारे पर खरीद कार्य को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। किसान व नौजवान के हितों का किसी सूरत में शोषण सहन नहीं किया जाएगा।यह बात उन्होंने बिजली घर परिसर में संयुक्त किसान मोर्चे के धरने पर मा. रघबीर श्योराण की अध्यक्षता में संचालित 134 वें बेमियादी धरने को संबोधित करते हुए कही।

देश के किसान को आज सजगता के साथ अपनी पीढी के भविष्य की रक्षा करनी चाहिए

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय चौधरी बंसीलाल की पोती कैबिनेट मंत्री है और किरण चौधरी राज्यसभा सांसद है और यहां के किसान नेता चौधरी धर्मवीर सिंह सांसद हैं। और हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने आप को किसान का बेटा बताते हैं फिर भी बाढड़ा क्षेत्र में किसानों का यह हाल है कि यहां पर किसानों द्वारा किया गया पैदा सोना बाजरे के रूप में यहां पर पड़ा रहा था और इसे कोई खरीदने वाला नहीं मिला था जिससे उसको औने पौने दामों में बेचना पड़ा। देश के किसान को आज सजगता के साथ अपनी पीढी के भविष्य की रक्षा करनी चाहिए। देश का पीएम एक तरफ तो जनता को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की अपील कर रहा है जबकी देश का पेट भरने वाला किसान को प्राकृतिक आपदा के समय हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने में कंजूसी बरत कर निजि कंपनियों को फयादा पहुंचा रहा है।

देश के किसान को किसान को नुकसान की भरपाई से लेकर अनाज बेचने तक दर दर भटकना पड़ रहा है

यह सरकार की सोझी समझी योजना है ताकि भुखा प्यास किसान अपनी कृषि भूमि बेच दे और कारपोरेट घरानों का दबाव बढ जाए। हमारे अन्नदाता को भविष्य का श्रमिक बनाने की योजना है जो किसी सूरत में मान्य नहीं है। देश की आजादी से अब तक केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों का अरबों रुपयों का ऋण माफ किया गया लेकिन किसान को बीमा कंपनियों का प्रीमियम अदा करने के बावजूद नुकसान की भरपाई के धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देश के किसान को किसान को नुकसान की भरपाई से लेकर अनाज बेचने तक दर दर भटकना पड़ रहा है वहीं हमारे बच्चों को कालेजों में प्रवेश से लेकर रोजगार तक के लिए सडक़ों पर आंदोलन करना पड़ रहा है।

किसान सभा के पूर्व अध्यक्ष मा. रघबीर श्योराण काकड़ौली ने कहा कि किसान कौम देश व दुनिया का पेट भरने वाली कौम है देश कितनी प्राकृतिक आपदा आई हुई फिर भी डटकर मुकाबला कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं 2023 कपास बीमा क्लेम कृषि विभाग के अधिकारियों बीमा कंपनी से मिल कर चुनाव आचार संहिता के चलते जिला भिवानी व चरखी-दादरी जिलों के 450 करोड़ रुपयों के क्लेम को लगभग 100 करोड़ रुपये कर ,350 करोड़ रुपयों का घोटाला किया ।

इतना ही नहीं हरियाणा भर में वर्ष 2022- 23 में जहां फसल बीमा क्लेम 2497 करोड़ रुपये मिला, चुनावी वर्ष 2023-24 में यह क्लेम सिर्फ 224 करोड़ रुपये किसानों को दिया गया है जिसके विरोध में बेमियादी धरना प्रदर्शन जारी है। आज के धरने पर किसान सभा अध्यक्ष नसीब मोद, श्योराण खाप पच्चीस अध्यक्ष बिजेंद्र बेरला, नरेश कादयान, होशियार सिंह पचगांव, सत्य प्रकाश जेवली, ब्रह्मपाल, रणधीर, हवा सिंह, प्रताप सिंह, रमेश कुमार भाम्भू, प्राचार्य हवा सिंह जयवीर नांधा, सतबीर सिंह इत्यादि मौजूद रहे।