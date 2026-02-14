India-US Trade Deal : किसान हित पूरी तरह से सुरक्षित : चौहान

कहा, अमेरिका से हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते में किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया

India-US Trade Deal (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत और अमेरिका के बीच अब तक का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता होने जा रहा है। दोनों देश इस समझौते को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि मार्च पर इस समझौते पर अधिकारिक रूप से हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसी बीच जहां सरकार इस समझौते को लेकर उत्साहित है वहीं विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष केंद्र सरकार पर देश के किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगा रहा है।

वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिकी व्यापार समझौते में किसानों के हितों को लेकर अहम बात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश में कहा कि पीएम मोदी हमेशा से किसान हितैशी रहे हैं। चौहान ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री का हर निर्णय किसानों के हित में लिया गया है। उनकी योजनाओं ने किसानों की जिंदगी बदल दी है। और अभी अमेरिका से जो समझौता हुआ है, उसमें भी किसान हित पूरी तरह से सुरक्षित है।

किसानों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा

कृषि मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह समझौता विशेष रूप से विभिन्न मुख्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाले किसानों की जरूरतों को पूरा करता है। चौहान ने कहा कि हमारे अनाज उत्पादक किसान गेहूं, चावल, मक्का, सोया, मोटा अनाज पैदा करने वाले किसानों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। हमारे प्रमुख फल और सब्जी उत्पादों किसानों के हितों को भी इस समझौते में पूरी तरह संरक्षीत किया गया है।

पोल्ट्री और डेयरी उत्पादों के लिए दरवाजे बंद

चौहान ने स्पष्ट किया कि सरकार ने कुछ संवेदनशील क्षेत्र के लिए सख्त सीमाएं बनाए रखी हैं। उन्होंने कहा कि पोल्ट्री के लिए , डेयरी उत्पाद के लिए देश के दरवाजे नहीं खोले गए हैं। सच तो ये है हमारे मसाला उत्पाद किसानों को नया विशाल बाजार मिलेगा। मंत्री ने नए समझौते के तहत विभिन्न भारतीय उत्पादों के लिए बाजार विस्तार की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चाय, कॉफी, पनीर सहित अनेकों वस्तुओं को नया बाजार मिलने से निर्यात बढ़ेगा। इससे किसानों को फायदा होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। टेक्सटाइल के निर्यात से हमारे कपास उत्पादक किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। पीएम मोदी का हर निर्णय किसानों के हित में है।

