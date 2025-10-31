Farmers Equipment Subsidy : कृषि उपकरण सुपर सीडर मशीन पर मिलेगी 50% सब्सिडी

Farmers Equipment Subsidy(आज समाज) : सुपर सीडर एप्लीकेशन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऑनलाइन पोर्टल, ई-एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट ग्रांट (dbt.mpdage.org) पर उपलब्ध है। ये मशीनें किसानों को कटाई के तुरंत बाद और बिना जुताई और डिस्किंग के सीधे गेहूं, धान और दूसरी फसलें बोने में मदद करती हैं, साथ ही यह पराली और भूसे को मिट्टी में मिला देती है, जिससे इसे जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती – यह ऑर्गेनिक नेचुरल खाद बन जाता है।

₹1.20 लाख तक की मदद

मशीन की अनुमानित कीमत ₹2.40 लाख से ₹3 लाख है, जिस पर सरकार की तरफ से 50% यानी ₹1.20 लाख तक की मदद मिलेगी। इससे किसान मदद मिलने के बाद बची हुई रकम का भुगतान कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए किसान असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर, चंबल कॉलोनी, मुरैना के ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं या 8989214414 पर कॉल कर सकते हैं।

ज़रूरी दस्तावेज़

आधार कार्ड

ज़मीन के कागज़ात या B1

किसान के अपने अकाउंट से असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर, मुरैना के नाम पर ₹4,500 का बैंक डिमांड ड्राफ्ट (DD)

50 HP से ज़्यादा के ट्रैक्टर के लिए ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)

जाति प्रमाण पत्र (SC या ST किसानों के लिए)

बैंक पासबुक की कॉपी

हैप्पी सीडर और सुपर सीडर सब्सिडी के लिए कैसे करें अप्लाई

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाएं – https://farmer.mpdage.org/Home/Index

ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें:

आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक) बैंक पासबुक (पहला पेज) ज़मीन के मालिकाना हक के कागज़ात (खतौनी/खाता, B1) ट्रैक्टर RC हर मशीन के लिए ₹4,500 का DD – हैप्पी सीडर या सुपर सीडर DD अपने ज़िले के असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर के नाम पर बनवाएं। बिना DD वाले एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

प्रोसेस: लॉटरी से सब्सिडी तक

टारगेट की संख्या मिले हुए एप्लीकेशन पर निर्भर करेगी।

किसानों का चुनाव लॉटरी से होगा।

चुने हुए किसानों को अप्रूवल लेटर मिलेगा।

अप्रूवल के बाद, 20 दिनों के अंदर मशीन खरीदें।

पेमेंट DD, चेक या ऑनलाइन करें (कैश नहीं)।

सभी खरीद के दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करें।

अधिकारी 7 दिनों के अंदर मशीन की जांच करेंगे।

वेरिफिकेशन के बाद, सब्सिडी सीधे किसान के बैंक अकाउंट में जाएगी।

