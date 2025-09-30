Farmers demands are justified : किसानों की मांग जायज, सरकार को करना चाहिए समाधान: सुनील कन्हेटी

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)बाढड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कृषि क्षेत्र के बकाया मुआवजे की मांग को लेकर बिजली कार्यालय परिसर में आज 75 वें दिन भी धरना जारी रहा जिसमें क्षेत्र के किसान व सामाजिक संगठनों ने पहुंच कर किसानों की मांग को जायज ठहराया। आंदोलन कारी किसानों ने सरकार द्वारा किसानों की सुध न लेने पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

दादरी पंचायत समिति के पूर्व वाईस चेयरमैन प्रतिनिधि सुनील कन्हेटी ने किसानों धरने को संबोधित करते हुए किसानों की मांग को जायज बताते हुए अपना समर्थन दिया। उन्होंने किसानों की मांगों को जायज़ बताया और सरकार से तत्काल समाधान की अपील की। किसान नेता करतार सिंह गोपी ने अपने संबोधन में कहा किसान देश की रीढ़ हैं।

यदि जल्द से जल्द किसानों की मांगें पूरी नहीं की गईं, तो आंदोलन और तेज़ किया जाएगा

जब तक किसानों की समस्याओं का स्थाई समाधान नहीं होता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यह आंदोलन किसानों के अधिकारों की लड़ाई है, और मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द किसानों की मांगें पूरी नहीं की गईं, तो आंदोलन और तेज़ किया जाएगा। इस मौके पर अन्य किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में किसानों की मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का आह्वान किया।

200 करोड़ का भिवानी और 150 करोड़ चरखी दादरी जिले का मुआवजा बनता था, जिसको कुछ अधिकारियों कंपनी के साथ मिलीभगत करके ड्रोन का हवाला देकर रद्द करने का किया है जिसको किसान वर्ग सहन करेगा। इस अवसर पर खाप प्रधान विजेंद्र बेरला,राजकुमार हड़ौदी, करतार गोपी, नसीब कारी, नरेश कादयान, पारस काकड़ोली, ओमबीर शर्मा काकडोली, मास्टर रघबीर सिंह, रमेश, ओमप्रकाश खोरड़ा, महेंद्र हंसावास, हवासिंह, जय सिंह, दीपचंद इत्यादि मौजूद रही।

यह भी पढ़े:- The inauguration was performed by Soombir Ghasoula : स्टोन क्रेशर एसोसिएशन अध्यक्ष सोमबीर घसौला ने उद्घाटन किया