Compensation for crop damage : बरसात में फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों ने मांगा मुआवजा

फर्रूखनगर खंड के गांव सुल्तानपुर व खेड़ा झांझरौला के ग्रामीणों ने की मांग

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क) गुरुग्राम। फर्रुखनगर खंड के गांव सुल्तानपुर व खेडा झांझरौला के करीब एक हजार एकड़ कृषि भूमि पर खड़ी फसल में वर्षा के दौरान जलभराव से हुई क्षति की भरपाई के लिए किसानों को मुआवजा राशि दिलाने की मांग की जा रही है। इसी को लेकर गुरुवार को दर्जनों किसानों ने भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष महेश यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम फर्रुखनगर के तहसीलदार राव सज्जन कुमार बिछवालिया व बीडीपीओ नरेश श्योराण को ज्ञापन सौंपा।

दोंनों अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही सम्बंधित विभाग के अधिकारियों से सम्र्पक करके उनकी समस्या का समाधान करा दिया जाएगा और उनका ज्ञाप मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष महेष यादव, पंचायत समिति सदस्य रविंद्र राघव उर्फ बबली, सरपंच सीमा चौहान, प्रधान सोमबीर चौहान, पूर्व सरपंच एवं लम्बरदार सुशील चौहान, सुरेंद्र गौड़, सरपंच रामबीर सिंह, महाबीर, आजाद, नरपाल, सुखबीर सिंह, धर्मबीर, विनय सिंह, राकेश प्रधान मौहम्मदपुर, कांग्रेसी नेता सुनील यादव, श्याम सिंह चौहान आदि ने बताया कि गांव सुल्तानपुर, खेडा झांझरौला सहित आस पास के गांवों में करीब एक हजार एकड़ भूमि पर लगी फसल बरसात के कारण जलमग्न हो गई है।

बरसात का गंदा पानी खेतों में जमा रहने के कारण आस पास के इलाके में बदबू मारने लगी है

बरसाती पानी की निकासी नहीं होने के कारण फसल पूर्णतय नष्ट हो चुकी है। बरसात का गंदा पानी खेतों में जमा रहने के कारण आस पास के इलाके में बदबू मारने लगी है। मच्छर मक्खी के पनपने से मलेरिया, डेंगू, बुखार आदि बिमारिया फैलने का भय बना हुआ है। इतना ही नहीं किसानों की जीविका पर गहरा प्रभाव पड रहा है। खेतों में जल भराव के कारण आगामी फसल सरसों, गेंहू की बुवाई भी संभव नहीं लग रही है। इसलिए किसानों को रहात प्रदान करने के लिए सरकार से उनकी पुरजोर मांग है कि अति शिघ्र बरसात के जल की निकासी, नष्ट हुई फसल की मौका गिरदावरी करवा कर किसानों को उचित मुआवजा राशि दिलवाई जाए।

यह भी पढ़े:- Gurugram News : वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ मनाएं इस बार दिवाली: राव नरबीर सिंह