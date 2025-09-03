Vegetables Farming: सितंबर में इन सब्जियों की बुवाई कर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं किसान

सब्जी की फसलों के लिए काफी अच्छा होता है सितंबर का महीना

Vegetables Farming, (आज समाज), नई दिल्ली: अगर आप भी खेती के जरिए अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आज हम आपको बेहतरीन आईडिया दे रहे हैं। सितंबर का महीना ना ज्यादा गर्म होता है और ना ठंडा। ये मौसम रबी की फसलों साथ ही सब्जी की फसलों के लिए भी काफी अच्छा होता है। इस समय शलगम, बैंगन, गाजर, मूली, चुकंदर, मटर, गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, सेम की फली, टमाटर आदि सब्जियों की खेती कर शानदार मुनाफा कमाया जा सकता है।

सितंबर माह में इन सब्जियों को लगाने पर अंकुरण और पौधों का विकास भी तेजी से होता है। इनमें से कुछ सब्जियां तो 45 दिन के अंदर ही पक कर तैयार हो जाती हैं, जिससे किसानों को दिवाली तक सब्जियों का उत्पादन मिल जाता है। ऐसे में वे इन सब्जियों को बेचकर अपना त्योहार अच्छे से मना सकते हैं।

टमाटर

टमाटर की खेती के लिए बुवाई सितंबर से अक्टूबर महीने तक की जाती है। इसके बाद इसकी फसल दो महीने बाद यानी दिसंबर से जनवरी तक तैयार हो जाती है। आप जानते हैं कि बाजार में टमाटर की डिमांड सालभर बनी रहती है। ऐसे में आप बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती कर लाखों रुपए तक की कमाई कर सकते हैं।

ब्रोकली की खेती

ब्रोकली के बहुत ही फायदे हैं। ऐसे में शहरों में इसकी डिमांड धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही यह थोड़ी महंगी भी होती है। इसे बाजार में 50 से 100 रुपये किलो तक के भाव पर बेचा जाता है। इसकी खेती के लिए सितंबर का महीना उपयुक्त होता है। ऐसे में आप इसकी खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।

बैगन की खेती से कमाएं अच्छा मुनाफा

सितंबर माह की प्रमुख फसलों में बैंगन की सब्जी भी शामिल है। ऐसे में आप इसकी खेती कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सर्दियां आते-आते बाजार में बैंगन की मांग भी बढ़ जाती है। यह कम मेहनत और कम खर्च में अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। आप जैविक विधि से बैंगन की खेती कर इसकी लागत भी काफी हद तक कम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।

गाजर की खेती

अक्टूबर तक बाजार में गाजर का सीजन शुरू हो जाता है और इसकी डिमांड भी बढ़ने लगती है। बता दें कि गाजर की बुवाई अगस्त से लेकर नवंबर तक की जाती है। अगर आप चाहें तो कम अवधि वाली गाजर की फसल लगाकर 2 महीने के अंदर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आप फसलों की मेड़ पर भी गाजर की फसल लगाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं।