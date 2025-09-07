Onion AFLR Variety: एएफएलआर किस्म का प्याज उगा मोटा मुनाफा कमा सकते है किसान

गोल और समान आकार के होते हैं एफएलआर किस्म के प्याज

Onion AFLR Variety, (आज समाज), नई दिल्ली: हाई क्वालिटी और ज्यादा उत्पादन की चाह रखने वाले किसानों के लिए एफएलआर किस्म के प्याज के बीज किसी वरदान से कम नहीं हैं। यह वैरायटी लंबे समय तक स्टोर की जा सकती है। इस वैरायटी के प्याज एक समान आकार के और लाल रंग के होते हैं। इस किस्म की बाजार में अच्छी मांग रहती है। अब किसान प्याज की इस किस्म के बीजों कोनेशनल सीड्स कॉरपोरेशन यानी एनएससी के आॅनलाइन स्टोर से आसानी से हासिल कर सकते हैं।

1 किलो पैकेट की कीमत

एनएससी के आॅनलाइन स्टोर पर किसान प्याज की इस किस्म के 1 किलो बीज का पैक केवल सिर्फ 2200 रुपये में आॅर्डर करके हासिल कर सकते हैं। विशेषज्ञों की मानें तो सही समय पर और सही तरीके से एफएलआर बीज की बुवाई करने से किसान को ज्यादा उत्पादन के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण प्याज की फसल तैयार करने में मदद मिलती है। रबी के मौसम में बोई जाने वाली एफएलआर प्याज किस्म रोगों के प्रति ज्यादा सहनशील होती है। इससे फसल का नुकसान कम होता है और किसान को बेहतर मुनाफा मिलता है।

प्याज की खासियतें

एफएलआर किस्म के प्याज गोल और समान आकार के होते हैं, जिनका आकर्षक गहरा लाल रंग बाजार में ग्राहकों को आसानी से आकर्षित करता है। इस किस्म से तैयार प्याज का स्वाद तीखा और पल्प भी ज्यादा होता है। इसकी वजह से यह घरेलू उपयोग के साथ-साथ प्रोसेसिंग उद्योग में भी काफी पसंद किया जाता है।

कीटनाशकों और दवाइयों पर अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ता

इस वैरायटी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें फफूंद और अन्य रोगों के प्रति अच्छी सहनशीलता होती है। इसका मतलब है कि किसान को कीटनाशकों और दवाइयों पर अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ता, जिससे उत्पादन लागत कम हो जाती है। साथ ही, एफएलआर प्याज की शेल्फ लाइफ यानी भंडारण क्षमता काफी अच्छी होती है। किसान इसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और सही समय पर बेचकर बेहतर दाम हासिल कर सकते हैं।

उत्पादन और बाजार मूल्य

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सही समय पर एफएलआर बीज की बुवाई और उचित देखभाल से प्रति हेक्टेयर 250 से 300 क्विंटल तक उत्पादन आसानी से लिया जा सकता है। चूंकि प्याज की यह किस्म आकार और रंग में आकर्षक होती है, इसलिए थोक और खुदरा बाजार में इसकी मांग लगातार बनी रहती है।

बाजार की बात करें तो एफएलआर प्याज किसान को बाकी सामान्य किस्मों की तुलना में ज्यादा दाम दिलाने वाली है। यही वजह है कि यह वैरायटी किसानों को न केवल उत्पादन बल्कि आय के मामले में भी सुरक्षित विकल्प प्रदान करती है।

