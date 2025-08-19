Carrot Farming: गाजर की खेती कर मोटा मुनाफा कमा सकते है किसान, जानें कैसे करें बुआई और रख-रखाव

एशियाई किस्मों की बुवाई अगस्त से अक्टूबर और यूरोपीय किस्मों की बुवाई अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है

Carrot Farming, (आज समाज), नई दिल्ली: गाजर ठंडे मौसम की फसल है। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान आदि राज्यों में गाजर की खेती की जाती है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाजर की खेती की जाती है।

गाजर की खेती के लिए, एशियाई किस्मों की बुवाई अगस्त से अक्टूबर तक और यूरोपीय किस्मों की बुवाई अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है। गाजर की खेती कर किसान मोटा मुनाफा कमा सकते है। इस लेख में हम आपको गाजर की बुआई का उपयुक्त समय, गाजर की किस्में आदि के बारे में जानकारी देंगे। गाजर को उगाने के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है।

किस महीने में करें गाजर की बुआई

गाजर की देसी किस्मों के लिए अगस्त सितंबर का समय सही माना जाता है और यूरोपियन किस्मों के लिए अक्तूबर-नवंबर का महीना अच्छा माना जाता है।

रख-रखाव

गाजर को नियमित रूप से पानी देना चाहिए, लेकिन मिट्टी को बहुत ज्यादा गीला करने से बचना चाहिए। आमतौर पर, गाजर को हर सप्ताह 1 इंच पानी की आवश्यकता होती है। यह मात्रा मौसम और आपके गमले या बगीचे के प्रकार के अनुसार बदल सकती है।

अच्छी वृद्धि के लिए, पतझड़ में गाजर की क्यारी में थोड़ी कम्पोस्ट या हरी खाद, जैसे कि तेल मूली, डालें। और अगर आपकी क्यारी में पोषक तत्वों की कमी है, तो बुवाई के तुरंत बाद थोड़ी मात्रा में कम्पोस्ट डालने से शुरूआती विकास में मदद मिल सकती है।

पंक्ति से पंक्ति का फासला

बिजाई के लिए पंक्ति से पंक्ति का फासला 45 सैं.मी. और पौधे से पौधे का फासला 7.5 सैं.मी. होता है। फसल के अच्छे विकास के लिए बीज की गहराई 1.5 सैं.मी. होनी चाहिए। बिजाई के लिए गड्ढा खोदकर और हाथों से छींटा देकर ढंग प्रयोग किया जाता है।

बीज और उपचार

बिजाई के लिए 4-5 किलो बीज प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होते हैं। बिजाई से पहले बीजों को 12-24 घंटे पानी में भिगो दें। इससे बीज के अंकुरन में वृद्धि होती है।

खरपतवार नियंत्रण

नदीनों की रोकथाम के लिए घास को हाथ से उखाड़कर बाहर निकालें और फसल और मिट्टी को हवादार बनाए रखें।

सिंचाई

बिजाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। यह अंकुरन में सहायता करती है। उसके बाद मिट्टी की किस्म और जलवायु के आधार पर बाकी सिंचाइयां गर्मियों में 6-7 दिनों के फासले पर करें और सर्दियों के महीने में 10-12 दिनों के अंतराल पर करें।

आमतौर पर गाजर को तीन से चार सिंचाइयां की जरूरत होती है। ज्यादा सिंचाई से परहेज करें क्योंकि इससे जड़ों के गलने का डर रहता है। कटाई से दो या तीन हफ्ते पहले सिंचाई रोक दें। इससे गाजर की मिठास और स्वाद बढ़ जाता है।

हानिकारक कीट से बचाने के लिए करें उपाय

नीमाटोडस की रोकथाम के लिए नीम केक 0.5 टन प्रति एकड़ में बिजाई के समय डालें। यदि खेत में इसका नुकसान मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर पानी स्प्रे करें।

फसल की कटाई

किस्मों के आधार पर बिजाई के 90-100 दिनों के बाद गाजरों की कटाई की जाती है। इसकी कटाई हाथों से पौधों को जड़ों सहित उखाड़कर की जाती है। कटाई के बाद गाजरों के ऊपरी हरे पत्तों को तोड़कर गाजरों को साफ पानी से धो लिया जाता है। और बोरियों या टोकरियों में भर कर मंडी में बेचने के लिए भेज दिया जाता है।

