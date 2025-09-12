Crops: बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए इन फसलों की खेती कर सकते है किसान, होगा मुनाफा

उगाए कम समय में तैयार होने वाली फसलें

Crops, (आज समाज), नई दिल्ली: इस साल की बेमौसम भारी बारिश और विनाशकारी बाढ़ ने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। उत्तर भारत के कई राज्यों, खासकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान में, खेतों में खड़ी हमारी खरीफ की फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। कई-कई दिनों तक खेतों में पानी भरा रहने से पौधे गल गए और हमारी सारी उम्मीदें धुल गईं। ऐसे मुश्किल समय में निराश होना स्वाभाविक है। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हम सही योजना बनाकर और सूझबूझ से काम लें, तो इस भारी नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।

बाढ़ का पानी उतरने के बाद हमारे पास अभी भी इतना समय है कि हम कम अवधि में तैयार होने वाली कुछ खास फसलें लगाकर न केवल अपनी लागत निकाल सकते हैं, बल्कि अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के वैज्ञानिकों ने इस मुश्किल घड़ी में किसानों की मदद के लिए एक योजना तैयार की है।

तोरिया

तिलहनी फसल तोरिया किस्म टीएल-17 को सितंबर के पहले 15 दिनों में बोया जा सकता है। यह बहुत ही कम समय में, लगभग 80-90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ तक होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि तोरिया की कटाई के बाद आपका खेत रबी की मुख्य फसल, यानी गेहूं की बुवाई के लिए समय पर खाली हो जाएगा। इस तरह आप एक ही सीजन में दो फसलों का लाभ ले सकते हैं।

बाढ़ के बाद बाजार में सब्जियों की भारी कमी हो जाती है, जिससे उनके दाम बहुत अच्छे मिलते हैं। आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। सितंबर के मध्य से अंत तक का समय अगेती आलू की बुवाई के लिए उत्तम है। आप कुफरी सूर्या जो गर्मी सहने वाली किस्म है या कुफरी पुखराज जैसी जल्दी तैयार होने वाली किस्मों का चुनाव कर सकते हैं।

जल्दी मुनाफे के लिए इन सब्जियों की करें खेती

इसी तरह, मटर की मटर अगेती-7 किस्म भी सितंबर के अंत में बोई जा सकती है। यह सिर्फ 65-70 दिनों में पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और एक एकड़ में 30-32 क्विंटल तक हरी फली की पैदावार दे सकती है। इसके आलावा पंजाब माघरी ब्रोकली की किस्म पंजाब ब्रोकली-1 या, गाजर, मूली, शलजम और पालक जैसी सब्जियां भी लगा सकते हैं। ये सभी फसलें 2 से 3 महीनों के अंदर तैयार हो जाती हैं और आपको जल्दी नकद आमदनी देती हैं।

पशुपालक के लिए उगाएं मकई, बाजरा और ज्वार

जिनके पास पशु हैं, उनके लिए बाढ़ के बाद हरे चारे की समस्या खड़ी हो जाती है। आप इस समस्या का समाधान अपने खेत से ही कर सकते हैं। सितंबर के अंत तक आप पशुओं के लिए मकई, बाजरा और ज्वार जैसी फसलें बो सकते हैं। ये फसलें बहुत तेजी से बढ़ती हैं और पशुओं के लिए बहुत पौष्टिक होती हैं। इससे आपका बाजार से महंगा चारा खरीदने का खर्च बचेगा और आपके पशु भी स्वस्थ रहेंगे।

सबसे पहले खेत की सेहत में करें सुधार

बाढ़ के बाद अगली फसल की जल्दबाजी करने से पहले खेत को तैयार करना सबसे जरूरी है। बाढ़ का पानी मिट्टी की ऊपरी परत को पत्थर जैसा सख्त बना देता है। इस परत को तोड़ने के लिए खेत की गहरी जुताई करें, ताकि मिट्टी फिर से नरम और भुरभुरी हो जाए और उसमें हवा आसानी से आ-जा सके। बाढ़ खेत के जरूरी पोषक तत्वों को भी बहा ले जाती है।

मिट्टी की ताकत लौटाने के लिए उसमें अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कम्पोस्ट डालें। इससे मिट्टी दोबारा उपजाऊ बनेगी। सबसे सटीक जानकारी के लिए अपनी मिट्टी की जांच जरूर कराएं। इससे आपको पता चल जाएगा कि खेत में किस खाद की कितनी जरूरत है, जिससे आपका पैसा भी बचेगा।

