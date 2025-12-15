Farmers blocked all feeders : किसानों ने रुदड़ौल बिजली के सभी फीडरों की आपूर्ति बंद कर तालाबंदी की

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क )बाढड़ा। छह गांवों की पंचायत ने गांव रुदड़ौल के 32 केवी बिजली सब स्टेशन पर ओवरलोड होने के कारण छह गांवों की बिजली आपूर्ति में कमी होने से क्षुब्ध होकर आज सभी फीडरों को बंद कर मुख्य वितरण केन्द्र पर ताला जड़ दिया। गांव रुदड़ौल बिजली घर से दो माह से खराब ट्रांसफार्मर ठीक नहीं होने से क्षेत्र के छह गांवों की बिजली आपूर्ति ठप्प हो गई है।

विभाग द्वारा ग्रामीणों को ग्रामीण क्षेत्र के पेयजल व कृषि क्षेत्र के लिए नाममात्र आपूर्ति होने से परेशान ग्रामीणों ने गांव के 32 केवी बिजली सब स्टेशन के कार्यालय पहुंच कर रोष प्रकट कर सभी आपूर्ति फीडरों को बंद कर बिजली वितरण कार्यालय पर तालाबंदी कर दी। रुदड़ौल गांव के 32 केवी बिजली सब स्टेशन परिसर में पहुंचे रमेश माईकलां, मुनेश मास्टर, राजपाल, मनोज कुमार, सर्वेश, संजय कुमार, रविन्द्र कुमार, सुनील कुमार, योगानंद, लीला राम, दीपक, राहुल, धर्मवीर, कर्मबीर सिंह, जयप्रकाश सेठी,राज सरपंच चंदेनी, सुरेन्द्र प्रधान, प्रदीप रुदड़ौल, नरेश माई, संदीप कुमार, सुनील, वेदप्रकाश, धर्मपाल, सुखबीर, चितसिंह, मुन्नालाल, राजकपूर, धर्मेंद्र सिंह, कंवल सिंह, राजकुमार, अनिल कुमार, राजेश कुमार, जयप्रकाश, अंकित कुमार, अमित, पप्पू धोलिया, राजपाल, होशियार सिंह, जयभगवान इत्यादि किसानों ने बिजली कार्यालय के 7 एमवीए के टांसफार्मर की सुध न लेने पर रोष प्रकट करते हुए विभाग की कार्यशैली के खिलाफ जमकर रोष जताया।

ना तो समय पर बिजली मिल रही है और ना ही कोई समस्या होने पर कर्मचारी मौजूद मिलते हैं

ग्रामीणों की पंचायत को संबोधित करते हुए ने कहा कि ना तो समय पर बिजली मिल रही है और ना ही कोई समस्या होने पर कर्मचारी मौजूद मिलते हैं। मौजूदा समय में खेतों में सुबह शाम दो फेस की बिजली ही नहीं मिल पा रही है वहीं साथ लगते गांवों में बिजली घर होने के बावजद उनके खेतों को रुदड़ौल बिजली घर से आपूर्ति की जा रही है जिससे ओरलोड बना हुआ है। बिजली विभाग द्वारा ग्रामीणों को पेयजल के लिए नाममात्र आपूर्ति होने से परेशान ग्रामीणों ने बार बार विभाग के कार्यकारी अभियंता, उपमंडल अधिकारी कार्यालय से लेकर से अपील कर चुके है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर आज सोमवार को रोष प्रदर्शन करना पड़ा और आज बिजली कार्यालय पहुंच कर रोष प्रकट कर आगामी दो दिन में सुधार नहीं करने पर बिजली कार्यालय पर तालाबंदी कर बेमियादी अनशन शुरु करने का फैसला लिया।

यह भी पढ़े:-Electricity workers protest : बिजली विभाग में आनलाईन तबादला पालिसी के विरोध में उतरे बिजलीकर्मी