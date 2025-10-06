Faridabad Surajkund Mela : स्वदेशी व घर के स्वाद से भरपूर अचार और मुरब्बा बने लोगों की पसंद

सूरजकुंड दीपावली मेला में श्री कृष्णा पिकल्स पर उपलब्ध हैं अनेक वैरायटी के अचार व मुरब्बे

Faridabad Surajkund Mela(आज समाज)फरीदाबाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन व हरियाणा पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा की देखरेख में हरियाणा के जिला फरीदाबाद के सूरजकुंड में आत्मनिर्भर भारत-स्वदेशी मेला थीम पर आयोजित किया जा रहा दीपावली मेला हस्तशिल्पियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उनके हुनर को तराश रहा है। दीपावली मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत व वोकल फॉर लोकल अभियान को भी मजबूती प्रदान कर रहा है।

दीपावली मेले में हर स्टॉल पर स्वदेशी उत्पादों व सामान की झलक साथ देखी जा सकती है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की मुख्य कड़ी है। दीपावली मेला में स्वदेशी व घर के स्वाद से भरपूर अचार और मुरब्बा लोगों की पसंद बने हुए हैं। गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम से सूरजकुंड मेला में श्री कृष्णा अचार व मुरब्बा स्टॉल पर विभिन्न प्रकार के हाथों से निर्मित अचार, मुरब्बा, चटनी, शरबत, जूस, जेम, शहद आदि अनेक वैरायटी में उपलब्ध हैं। स्टॉल संचालक का कहना है कि इन अचार-मुरब्बों को घर के स्वाद और परंपरा को बनाए रखते हुए तैयार किया गया है।

अचार का काम उनके पिता गोवर्धन यादव व माता कृष्णा यादव ने सन 1988 में शुरू किया था

आगंतुक यहां से न केवल स्वाद चख रहे हैं, बल्कि पैकिंग कराकर अपने साथ भी ले जा रहे हैं। दीपावली मेले में स्टॉल संभाल रहे अजय कुमार ने बताया कि अचार का काम उनके पिता गोवर्धन यादव व माता कृष्णा यादव ने सन 1988 में शुरू किया था जो अचार के क्षेत्र में आज श्री कृष्णा पिक्लस के नाम से एक प्रसिद्ध नाम बन गया है। उन्होंने बताया कि उनका बड़ा भाई जितेंद्र कुमार और वह स्वयं इस कारोबार को संभाल रहे हैं।

श्री कृष्णा पिकल्स स्टॉल पर विभिन्न प्रकार की वैरायटी के अचार, मुरब्बा, जैम आदि उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि वे देश-प्रदेश के बड़े-बड़े मेलों में कृष्णा पिकल्स की स्टॉल लगाते हैं। अचार सहित अन्य उत्पाद बनाने का काम हाथों से होता है और अचार में प्रयोग होने वाले मसालों की पिसाई का कार्य भी वे स्वयं ही करते हैं। श्री कृष्णा पिकल्स को कई प्रकार के पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। यदि आप भी अचार, मुरब्बा आदि के शौकीन हैं तो चले आए सूरजकुंड दीपावली मेला में।

