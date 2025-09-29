Faridabad Ramlila : चित्रकुट में देवी अनुसुइया ने दिया माता सीता को गृहस्थ आश्रम का ज्ञान

सीता को आकाश मार्ग से ले गया रावण, एक टक नज़र से देखते रह गए दर्शक

Faridabad Ramlila ( (आज समाज) फरीदाबाद। शहर के सेक्टर-12 में जारी जिले की सबसे बड़ी रामलीला में मंचन के छठे दिन लक्ष्मण और सीता के साथ भगवान राम के ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंचने और देवी अनुसुइया द्वारा सीता को उपदेश दिए जाने तथा दिव्य वस्त्र एवं आभूषण भेंट किए जाने जैसे दृश्यों का भव्य मंचन किया गया। ऋषि अत्रि वर्षों से इस प्रतीक्षा में होते हैं कि एक दिन राम उनके आश्रम आएंगे। देवी अनसूया इस दौरान सीता जी को उपदेश देते हुए उन्हें सर्वगुण संपन्न बताती हैं और उन्हें कभी मलिन न होने वाले दिव्य वस्त्र एवं आभूषण प्रदान करती हैं।

राम और लक्ष्मण के रूप में क्रमश: कुणाल चावला और साहिब खरबंदा ने उत्कृष्ट अभिनय किया। ऋषि अत्रि के रूप में परविंदर राजपाल, सीता के रूप में प्रसिद्ध गायिका योगंधा वशिष्ठ और अनसूया के रूप में जीबीएन स्कूल की संगीत शिक्षिका सोनिया शर्मा का अभिनय भी अत्यंत शानदार रहा।

सीता हरण जैसे दृश्यों का भी मंचन किया गया

श्रद्धा रामलीला के निर्देशक अनिल चावला के अनुसार, भरत, शत्रुघ्न, ऋषि वशिष्ठ और रानियों सहित अयोध्यावासियों का चित्रकूट पहुंचकर राम से वापस चलने का आग्रह करने, लक्ष्मण द्वारा सूपनखा की नाक काटे जाने, खर और दूषण के मारे जाने तथा सीता हरण जैसे दृश्यों का भी मंचन किया गया। रावण (श्रवण चावला) और सीता (योगंधा वशिष्ठ) के बीच हुए संवादों पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं।

सीता को आकाश मार्ग से ले जाने के दृश्य के मंचन के लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ऋषि वशिष्ठ के रूप में नेत्रपाल शर्मा, शत्रुघ्न के रूप में प्रणव, सूपनखा के रूप में असावरी वशिष्ठ और विभीषण के रूप में राजकुमार ढींगरा के अभिनय की भी खूब सराहना की गई।

