खंदावली गांव के पास खड़ी मिली कार, इसमें विस्फोटक होने का शक

Haryana Breaking (आज समाज), फरीदाबाद : दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच जोरों पर है, इस मामले में जांच एजेंसियां ब्लास्ट की तह तक जाने के लिए भरसक प्रयास का कर रही है, जिसमें आज एक और एक नया खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को ये भनक लगी है कि संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा भी एक और लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार थी। क्लू मिलते ही पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है और पांच टीमें कार को ढूंढने में लग गई थी, इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों की पुलिस को भी सतर्क किया गया।

संदिग्ध इकोस्पोर्ट गाड़ी को पुलिस ने फरीदाबाद से राउंड अप किया

उल्लेखनीय है कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के संदिग्ध उमर नबी की उक्त लाल रंग की संदिग्ध इकोस्पोर्ट गाड़ी को पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से राउंड अप किया है। पुलिस के मुताबिक इस लाल कार को हरियाणा के खंडावाली गांव से बरामद किया गया है। अधिकारियों ने इससे पहले दिन में ही कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया था, क्योंकि उनके संज्ञान में आया था कि उक्त गाड़ी नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है।

विस्फोट के समय गाड़ी में 60 किलोग्राम से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट था

सूत्रों के मुताबिक लाल रंग की यह संदिग्ध गाड़ी नबी के दोस्त के फार्म हाउस से जब्त की गई है, साथ ही दोस्त को भी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ जारी है। फोरेंसिक और बैलिस्टिक विशेषज्ञ गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं। बता दें कि विस्फोट के समय नबी जिस i20 कार को चला रहा था, वह पहले पुलवामा के एक प्लंबर के नाम पर पंजीकृत पाई गई थी, जिसे पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया था कि उनका मानना है कि लाल किले के पास विस्फोट के समय गाड़ी में 60 किलोग्राम से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट था।

संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक इकोस्पोर्ट कार थी

पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे ये ये संदेह हुआ कि संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक इकोस्पोर्ट कार थी, जिसका नंबर DL10CK0458 है। यह इकोस्पोर्ट कार उमर उन नबी के नाम पर पंजीकृत है। इसकी जानकारी सामने आने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस थानों, चौकियों और सीमा चौकियों पर अलर्ट जारी कर दिया गया था।

