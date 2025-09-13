Faridabad News : युवाओं को रास्ता दिखाने के लिए यूथ रेडक्रॉस का पूरे देश में एक विशेष योगदान : बिजेंद्र सौरोत

आपदा से निपटने के सिखाए गुर, कॉलेज स्टाफ एवं विद्यार्थियों को दिलाई शपथ

Faridabad Newss(आज समाज)फरीदाबाद। अंकुश मिगलानी, उपाध्यक्ष व महेश जोशी, महासचिव भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा चंडीगढ़ से प्राप्त निर्देशानुसार एवं विक्रम सिंह, उपायुक्त एवं प्रधान जिला रेडक्रॉस सोसायटी फरीदाबाद के कुशल मार्गदर्शन व एवं सचिव बिजेंद्र सौरोत के नेतृत्व में 09 सितंबर से 13 सितंबर तक केएल मेहता दयानंद महिला महाविद्यालय, एनआईटी-3, फरीदाबाद के प्रांगण में यूथ रेडक्रॉस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

इस पांच दिवसीय शिविर के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि नेहा सहारण, तहसीलदार बडख़ल ने शिरकत की। इसी क्रम में जिला रैड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद के सचिव बिजेन्द्र सौरोत ने उपस्थित मुख्य अतिथि, कॉलेज प्रोफेसर, एवं विद्यार्थियों जिनके द्वारा इस शिविर में प्रशिक्षण लिया।

पांच दिवसीय यूथ रेडक्रॉस कार्यक्रम की अंतिम दिन रूपरेखा स्पष्ट की

इस क्रम में एमसी धीमान, शिविर निदेशक एवं रेडक्रॉस सोसायटी फरीदाबाद के प्राथमिक चिकित्सा प्रवक्ता ने पांच दिवसीय यूथ रेडक्रॉस कार्यक्रम की अंतिम दिन रूपरेखा स्पष्ट की। मिशन जागृति संस्था, फरीदाबाद के प्रधान प्रवेश मलिक द्वारा युवाओं को संबोधित करते हुए बताया कि हमारे समाज को जागरूक करने के लिए और प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए युवाओं को रास्ता दिखाने के लिए यूथ रेडक्रॉस का पूरे देश में एक विशेष योगदान है। उन्होने सभी प्रतिभागियों से आहान किया कि शिविर के दौरान दी गई सभी मानव कल्याणकारी जानकारियों को सफल बनाने हेतु समाज एवं अपने साथियों को जोडऩे का प्रयास करें।

इस अवसर पर के कॉलेज की प्रधानाचार्या डॉ मीनू दुआ द्वारा रैडक्रॉस को मानवीय संस्था बताते हुए, रैड क्रॉस द्वारा किये जा रहे कार्यो की सराहना की तथा सभी विधार्थियों को मोटीवेट करते बताया कि सपने जरूर देखे और उनको पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें।

20 महाविद्यालयों के 100 प्रतिभागियों व 20 यूथ रेडक्रॉस काउंसलर ने लिया हिस्सा

इस कड़ी में पुरुषोत्तम सैनी, उप अधीक्षक जिला रेडक्रॉस सोसायटी, फरीदाबाद द्वारा बताया कि शिविर में 20 महाविद्यालयों के 100 प्रतिभागियों व 20 यूथ रेडक्रॉस काउंसलर ने हिस्सा लिया। डॉ सुप्रिया ढांडा, सहायक प्रोफेसर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस का यह दिन समुदायों को जलवायु से संबंधित आपात स्थितियों, जैसे बाढ़, लू और जंगल की आग के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर ज़ोर देता है, जहाँ प्राथमिक उपचार का ज्ञान जीवन रक्षक साबित हो सकता है।

जिला प्रशिक्षण अधिकारी इशांक कौशिक ने बताया कि शिविर के दौरान प्रतिभागियों के मध्य निबंध, भाषण, म्यूजिकल प्रतियोगिताएं भी कराई गई। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया व फर्स्ट एड के माध्यम में आपदा से निपटने के गुर सिखाए एवं पर्यावरण बचाने हेतु सभी उपस्थित कॉलेज स्टाफ, विद्यार्थियों को शपथ दिलवाई।

रेडक्रॉस सोसाइटी के प्राथमिक चिकित्सा प्रवक्ता मनमोहन शर्मा, हिमांशु, दर्शन भाटिया और कृष्णा वर्मा के द्वारा युवाओं को प्रैक्टिकल देकर विभिन्न प्रकार के प्राथमिक चिकित्सा के गुर सिखाए एवं युवाओं को सी पी आर से सम्बंधित जानकारी दी। इस मौके पर कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से अरविन्द शर्मा लिपिक, मनदीप, कंप्यूटर ऑपरेटर, अशोक कुमार, सेवादार युवराज, रामकिशोर व अन्य रेडक्रॉस स्टाफ व कॉलेज स्टाफ का सहयोग सराहनीय रहा।

