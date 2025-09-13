Faridabad News : स्वच्छता की मुहिम में आप भी बनें अग्रणी नागरिक : डीसी

By
Rohit kalra
-
0
40
Faridabad News : स्वच्छता की मुहिम में आप भी बनें अग्रणी नागरिक : डीसी
सफाई अभियान के उपरांत पहले और बाद में ली गई तस्वीरें।
  • नागरिकों से अपील : कचरा सडक़ पर न फेंकें, डस्टबिन का करें उपयोग

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार की योजना के तहत फरीदाबाद में 11 हफ्तों तक चलने वाले स्वच्छता अभियान की कड़ी में विभिन्न बाजारों, कॉलोनियों और वार्डों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन सफाई की जा रही है। जिसके अंतर्गत त्रिखा कॉलोनी, बल्लभगढ़, सेक्टर-02, हनुमान नगर सेक्टर-87, नरेला राजीव नगर, बाटा कॉलोनी, संजय कॉलोनी सेक्टर-59, बापू कॉलोनी सेक्टर-59, शिव दुर्गा विहार, लक्कड़पुर, जवाहर कॉलोनी, दयालबाग कॉलोनी, बसंतपुर रोड इस्लामपुर, बडख़ल रोड सेक्टर-48, स्प्रिंग फील्ड कॉलोनी, डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया, राजीव नगर सेक्टर-32, नवादा गांव सेक्टर-49, सब्जी मंडी 22 फुट रोड, शमशान घाट सोहना रोड, 27 फुट रोड और टिक्कावली गांव सहित कई कॉलोनियों, सेक्टरों व सार्वजनिक स्थलों पर सफाई की गई।

नगर निगम व अन्य विभागों की टीमें सक्रिय

इस दौरान कचरा उठाने और नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। उपायुक्त विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में शहर को स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक बनाने हेतु नगर निगम व अन्य विभागों की टीमें सक्रिय हैं। इस अभियान में पार्कों की देखभाल, पौधरोपण, दीवारों का सौंदर्यीकरण, बाजार क्षेत्रों की सफाई, अतिक्रमण हटाना, जलभराव की समस्या का समाधान, सडक़ व डिवाइडर मरम्मत, स्ट्रीट लाइट सुधार और सार्वजनिक शौचालयों का आधुनिकीकरण प्रमुख कार्यों में शामिल हैं।

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि फरीदाबाद को स्वच्छ और आकर्षक शहर बनाने का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब हर नागरिक इस मुहिम में बराबर की भागीदारी करेगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सभी अधिकारी और कर्मचारी वार्डों में जाकर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक कर रहे हैं और खुले में कूड़ा फैंकने से रोक रहे हैं।

डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण वाहन में ही डालें।

नगर परिषद के डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रह अभियान के अंतर्गत कर्मचारी नागरिकों को निर्देश दे रहे हैं कि वे अपने घर का कूड़ा बाहर सडक़ों या नालियों में न फेंकें, बल्कि इसे डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण वाहन में ही डालें। उन्होंने बताया कि इस मुहिम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। अभियान के दौरान पौधरोपण के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता मुहिम में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस प्रकार प्रशासन और नागरिक मिलकर शहर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में सहयोग कर रहे हैं।

यह भी पढ़े : Jind News : सुगम बनेगा वाहन चालकों का सफर