Faridabad News : हेल्पलाइन 15100 पर विधिक सहायता के लिए कर सकते हैं संपर्क : सीजेएम रितु यादव

विधिक सेवा दिवस पर जागरूकता शिविर में जानकारी लेती महिला। 
  • फरीदाबाद में विधिक सेवा दिवस पर छह स्थानों पर जागरूकता शिविर आयोजित

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप गर्ग के कुशल मार्गदर्शन और सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रितु यादव के निर्देशन में विधिक सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिले में छह विधिक जागरूकता शिविर जिला कारागार नीमका, ऑब्जर्वेशन होम एवं प्लेस ऑफ  सेफ्टी, पं. जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, सेक्टर-16ए फरीदाबाद, गांव नरहावली, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अनखीर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर चंदीला फरीदाबाद में आयोजित किए गए।

नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई

कार्यक्रमों के दौरान सीजेएम रीतू यादव ने प्रतिभागियों को विधिक सेवा दिवस मनाने के उद्देश्य एवं महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है कौन.कौन व्यक्ति इस सहायता के पात्र हैं तथा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कोई भी व्यक्ति विधिक सहायता के लिए संपर्क कर सकता है।

इसके अतिरिक्त पैनल अधिवक्ताओं ने भी उपस्थित प्रतिभागियों को विधिक सेवा दिवस के महत्व, विधिक सहायता योजनाओं तथा न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में प्राधिकरण की भूमिका के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जेल में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया।

यह सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए, जिनमें विद्यार्थियों, बंदियों तथा आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर ने समाज में विधिक जागरूकता फैलाने और न्याय सबके लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य को और मजबूत किया।

