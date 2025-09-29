Faridabad News : महिलाओं का स्वास्थ्य और सशक्तिकरण विकसित भारत 2047 की आधारशिला : कृष्णपाल गुर्जर

निशुल्क उपचार शिविर का निरिक्षण करते हुए।
  • सेक्टर-30 अर्बन हेल्थ सेंटर में ‘स्वस्थ नारी – सशक्त परिवार’ कार्यक्रम आयोजित

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य और सशक्तिकरण हमारे परिवारों, समुदायों और समग्र राष्ट्र की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि विकसित भारत-2047 के विजन को साकार किया जा सके। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने सोमवार को सेक्टर -30 स्तिथ अर्बन हेल्थ सेंटर के प्रागण में 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2025 तक जिले में ‘स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान’ के तहत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।

पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश 

कार्यक्रम की शुरुआत पौधरोपण से हुई, जिसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इसके उपरांत केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने अर्बन हेल्थ सेंटर का दौरा कर वहां आयोजित महिलाओं के स्वास्थ्य जांच शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और शिविर में दी जा रही सुविधाओं की विस्तार से जानकारी ली तथा महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी मरीजों को पोषण किट प्रदान की गई, ताकि उनके उपचार के साथ-साथ पोषण संबंधी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके। वहीं महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के नि:शुल्क उपचार हेतु आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और प्रभावी बनाना है। इस अवसर पर अर्बन हेल्थ सेंटर के अधिकारी/कर्मचारी सहित अन्य कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

