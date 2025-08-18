Faridabad News : बजट का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ करें वार्ड पार्षद : सीईओ शिखा

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शिखा ने सोमवार को जिला परिषद फरीदाबाद के वार्ड पार्षदों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में कार्यकारी अधिकारी शिखा ने वार्डों के लिए जारी विकास बजट आवंटन की जानकारी देते हुए जिला परिषद के सभी वार्ड पार्षदों को आवंटित किए गए बजट का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ करते हुए अपने-अपने वार्ड में विकास कार्य करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में धरातल पर काम होने चाहिएं।

बैठक में वार्ड नंबर 1 के लिए 1.25 करोड़ रुपए, वार्ड नंबर 2 व वार्ड नंबर 5 से लेकर वार्ड नंबर 10 तक 63-63 लाख रुपए, वार्ड नंबर 3 के लिए 20 लाख रुपए तथा वार्ड नंबर 4 के लिए 75 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया। बैठक में वार्ड पार्षदों के साथ विभिन्न विकास कार्यों बारे विस्तार से चर्चा की गई।

विभागों को समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण करने का निर्देश

कार्यकारी अधिकारी शिखा ने संबंधित अधिकारियों को कार्य करवाने की गति में तेजी लाने के साथ-साथ कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि यदि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर अनियमितता या देरी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रधान जिला परिषद विजय, उप प्रधान धर्म चौधरी, प्रमेंद्र सिंह, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज, जिला परिषद के सभी अधिकारी व वार्ड पार्षद उपस्थित रहे।

