Faridabad News : एक्सप्रेस-वे और सर्विस लेन पर वाहनों की अनधिकृत पार्किंग पर लगेगा अंकुश : डीसी

उपायुक्त विक्रम सिंह व एमसीफ आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे डिस्पोजल और नालियों से संबंधित मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने कहा कि नेशनल हाईवे दोनों साइड और सर्विस लेन पर जलभराव और गंदगी न हो। उपायुक्त विक्रम सिंह एवं नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने आज बुधवार को संयुक्त रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे डिस्पोजल और नालियों से संबंधित मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

उपायुक्त विक्रम सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्वच्छता एवं जल निकासी व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करें। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे स्वयं संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों और पानी निकासी के लिए बनाए गए डिस्पोजल प्वाइंट्स का मौके पर निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि नालियों और जल निकासी मार्गों की सफाई व रखरखाव नियमित रूप से किया जाए ताकि पानी का बहाव सुचारू रूप से बना रहे।

उपायुक्त विक्रम सिंह ने एनएचएआई और एफएमडीए के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग (हाईवे) के फ्लाईओवर के नीचे किसी भी प्रकार की गंदगी या कचरा जमा न होने दिया जाए।

फ्लाईओवर के नीचे और आसपास नियमित सफाई की जाए सुनिश्चित

डीसी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि फ्लाईओवर के नीचे और आसपास नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए तथा ऐसे स्थानों की नियमित निगरानी की जाए जहां गंदगी या अपशिष्ट बार-बार एकत्रित होता है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में लगी ग्रिल टूटी या क्षतिग्रस्त है, तो उसे शीघ्रता से दुरुस्त कराया जाए, ताकि हरित क्षेत्र की सुरक्षा और सुंदरता बनी रहे। श्री विक्रम सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रीय राजमार्ग और पुलों के नीचे रेहडिय़ां लगाने या किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीसी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग और सर्विस लेन पर किसी भी प्रकार के वाहनों को खड़ा न होने दें। डीसी विक्रम सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एक्सप्रेस-वे पर निकासी स्थलों के पास लगाए गए सभी दिशा सूचक बोर्डों पर पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी प्रदर्शित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बोर्ड पर स्थान, दिशा और निकासी बिंदु से संबंधित आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, ताकि आमजन को सही दिशा की जानकारी मिल सके।

हाईवे किनारे स्ट्रोम वाटर लाइन की पूर्ण कनेक्टिविटी करें सुनिश्चित : निगमायुक्त

नगर निगम फरीदाबाद आयुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हाईवे के दोनों ओर बनी स्टॉर्म वाटर लाइन पूरी तरह से आपस में कनेक्टेड (संयुक्त) हों, ताकि वर्षा के दौरान किसी भी प्रकार के जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना निगम की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।

श्री खडग़टा ने कहा कि जहां-जहां स्टॉर्म वाटर लाइनें एक-दूसरे से जुड़ी नहीं हैं, उन स्थानों की तत्काल सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि संबंधित इंजीनियर उन लोकेशनों पर आवश्यक कार्यवाही कर उनकी कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर सकें। आयुक्त ने सभी क्षेत्रीय अभियंताओं को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों का मैदानी निरीक्षण करें और जहां भी स्टॉर्म वाटर लाइनें अवरुद्ध, क्षतिग्रस्त या मरम्मत योग्य स्थिति में हैं, वहां तुरंत सुधारात्मक कार्य प्रारंभ किया जाए।

समीक्षा बैठक में एसडीएम बडख़ल त्रिलोक चंद, एसडीएम फरीदाबाद अंकित कुमार, एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज, ज्वाइंट कमिश्नर जितेंद्र जोशी सहित अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

