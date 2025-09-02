Faridabad News : कंप्यूटर इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए दो सप्ताह का प्रेरण कार्यक्रम शुरू

विद्यार्थी जीवन में अनुशासन है सफलता की कुंजी : कुलपति प्रो. सुशील कुमार तोमर

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर अनुप्रयोग विभागों में दाखिला लेने वाले नए छात्रों के लिए दो सप्ताह के प्रेरण कार्यक्रम शुरू हो गया। सूचना विज्ञान और कंप्यूटिंग संकाय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक संरचना, सुविधाओं और संस्कृति से परिचित कराना था।

कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति प्रो. सुशील कुमार तोमर ने पारंपरिक दीप प्रज्वलन समारोह के साथ किया। अपने संबोधन में प्रो. तोमर ने प्रेरण कार्यक्रम की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों को विश्वविद्यालय के संसाधनों की जानकारी उपलब्ध करवाने और उनके व्यक्तिगत व व्यावसायिक विकास में मदद करते है।

विश्वविद्यालय की विकास यात्रा को किया रेखांकित

इससे पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष प्रो. आशुतोष दीक्षित ने स्वागत सम्बोधन में वाईएमसीए इंजीनियरिंग संस्थान से जे.सी. बोस विश्वविद्यालय तक की विश्वविद्यालय की विकास यात्रा को रेखांकित किया और विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सूचना विज्ञान और कंप्यूटिंग संकाय के डीन प्रो. मंजीत सिंह ने छात्रों को उनके जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत पर बधाई दी।

संस्थानों के डीन प्रो. मुनीश वशिष्ठ ने आधुनिक जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटिंग की भूमिका को रेखांकित किया। शैक्षणिक मामलों के डीन प्रो. अतुल मिश्रा ने बताया कि प्रेरण कार्यक्रम छात्रों को विश्वविद्यालय के क्लबों, सुविधाओं और विभागों से जोड़ता है। सत्र का समापन सहायक प्रोफेसर डॉ. मानवी सिवाच द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।

यह भी पढ़े : Water Level of Yamuna : फरीदाबाद में यमुना के बढ़ते जलस्तर से खतरे में रेनीवेल