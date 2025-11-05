Faridabad News : पौधरोपण कर मनाया गुरु नानक देव का प्रकाश वर्ष

Faridabad News (आज समाज) पलवल। कार्तिक पूर्णिमा एवं गुरु नानक देव प्रकाश पर्व पर मिशन प्रकृति बचाओ पर्यावरण सचेतक सेवा ट्रस्ट पलवल द्वारा पौधरोपण किया गया। संस्था सदस्यों ने बाल भवन स्थित पार्क में नीम के पौधे की स्थापना कर गुरु पर्व मनाया। ग्रीन एम्बेसडर आचार्य राम कुमार बघेल ने जानकारी देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी ने समाज को समानता, एकता और भाईचारे का संदेश दिया। प्रभु उपासना, दूसरों का भला करना तथा अहंकार को त्याग कर अच्छे विचार व स्नेहपूर्ण रहना चाहिए।

सभी को गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलने की आवश्यकता

सभी पर दया और सहयोग करना चाहिए। आज बुराइयों से बचने और अच्छे समाज निर्माण के लिए हम सभी को गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। मास्टर थानसिंह और बिट्टू ने सभी युवाओं को पर्यावरण संरक्षण तथा बुराइयों से दूर रहकर समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर देव, सतीश, मनोज, महेश, गौरव, अंशु, नरेंद्र, बॉबी, कार्तिकेय मुख्य रूप से मौजूद रहे।

