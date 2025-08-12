Faridabad News : आज का युवा है भारत के वर्तमान और भविष्य का निर्माता : कार्तिक वशिष्ठ

भाजपा युवा मोर्चा ने किया ‘स्वावलंबी युवा-आत्मनिर्भर भारत’ विषय पर कार्यक्रम आयोजित

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा फरीदाबाद महानगर द्वारा ‘स्वावलंबी युवा-आत्मनिर्भर भारत’ विषय पर एक भव्य व प्रेरणादायक समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व भाजयुमो जिला अध्यक्ष कार्तिक वशिष्ठ ने किया। जिनकी अगुवाई में युवा मोर्चा ने संगठनात्मक ऊर्जा और राष्ट्रवादी संकल्प का अद्भुत प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में भाजपा जिला उपाध्यक्ष लख्मीचंद भारद्वाज और राष्ट्रीय खिलाड़ी मोंटी कुमार ने शिरकत की।

सभी अतिथियों ने युवाओं को आत्मनिर्भरता, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के महत्व पर प्रेरणादायक विचार साझा किए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराते हुए युवाओं से कौशल, नवाचार और स्वदेशी उद्यमिता को अपनाने का आह्वान किया।

सैकड़ों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया

जिला अध्यक्ष कार्तिक वशिष्ठ ने अपने संबोधन में कहा कि आज का युवा भारत के वर्तमान और भविष्य का निर्माता है। भाजपा की नीतियों के अनुरूप हमें स्वावलंबन का मार्ग अपनाकर देश को विश्व में अग्रणी बनाना है। समारोह में युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं और सामाजिक प्रतिनिधियों सहित सैकड़ों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

वशिष्ठ ने युवाओं से आह्वान किया कि वह केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाएं ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति को मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सैनी के सशक्त भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके। इस कड़ी में सभी ने एक स्वर में संकल्प लिया कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर, अपनी ऊर्जा और कौशल को देश की प्रगति में समर्पित करेंगे।

