Faridabad News : आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद दौरे पर, उद्यमियों और हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ करेंगे प्री-बजट मंथन

प्री-बजट मंथन कार्यक्रम की तैयारियों का डीसी आयुष सिन्हा ने लिया जायजा

Faridabad News(आज समाज नेटवर्क )फरीदाबाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के एक दिवसीय प्री-बजट मंथन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने आज होटल राजहंस, सूरजकुंड में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बैठक का आयोजन हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम विभाग की ओर से किया जा रहा है।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र में सुबह 10 से 12:30 बजे तक उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया जाएगा, जबकि द्वितीय सत्र में दोपहर 1:30 से 3:30 बजे तक हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े प्रख्यात विशेषज्ञों एवं उद्यमियों के साथ परामर्श किया जाएगा।

इस मंथन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव लेकर राज्य के आगामी बजट को अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने पर चर्चा की जाएगी।डीसी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी तैयारियां निर्धारित समय से पूर्व पूर्ण कर ली जाएं और किसी भी स्तर पर कोई चूक न हो। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सुचारु यातायात प्रबंधन तथा आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। निरिक्षण के दौरान एडीसी सतबीर मान, सीईओ जिला परिषद शिखा, एसडीएम बडख़ल त्रिलोक चंद, सीटीएम अंकित कुमार सहित अन्य सभी अधिकारीगण मौजूद रहे।