Faridabad News : दिवाली उत्सव मेला के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था,लगभग 700 पुलिस कर्मचारी नियुक्त

पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता।
  • सुरक्षा की दृष्टि से 5 जॉन में बांटा गया है मेला परिसर
  • एनआईटी पुलिस उपायुक्त मकसूद अहमद होंगे नोडल अधिकारी

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। पर्यटन विभाग द्वारा 2 से 7 अक्टूबर से द्वितीय दिवाली उत्सव मेला का सूरजकुंड में आयोजन किया जा रहा है। जिसके लिए पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में मेला ड्यूटी के लिए फरीदाबाद पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए है। जिसके लिए एनआईटी पुलिस उपायुक्त मकसूद अहमद को मेला ड्यूटी के नोडल अधिकारी होंगे। वहीं मेला की सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख के लिए लगभग 700 पुलिस कर्मचारियों को ड्यूटी पर नियुक्त किया गया है।

सूरजकुंड में द्वितीय दिवाली उत्सव मेला का आयोजन

मेले के तैयारियों को लेकर पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा 2 से 7 अक्टूबर तक सूरजकुंड में द्वितीय दिवाली उत्सव मेला का आयोजन किया जा रहा है। जिसके मध्य नजर फरीदाबाद पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए है। जहां सुरक्षा की दृष्टि से मेला परिसर को ड्यूटी के लिए 5 जॉन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में निरीक्षक स्तर के अधिकारी को प्रभारी नियुक्त किया गया है। मेला के आसपास पांच स्थानों पर नाकाबंदी लगाई गई है। मेला ड्यूटी के लिए कमांडो/स्वैट टीम भी नियुक्त किया गया है।

पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस बल नियुक्त 

3 स्थानों पर सामान्य पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जिसमें गोल्ड फाइनेंस व ताज विवेंटा के सामने, दिल्ली गेट के पास महा स्टेज मैदान पर सामान्य पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। जिसके लिए पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस बल लगाया गया है।

इस कड़ी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने फरीदाबाद पुलिस की तरफ से आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से मेला का आनंद लें, मेला के दौरान अराजकता व अशांति न फैलायें। मेला के अंदर सभी प्रकार के हथियार व ज्वलनशील वास्तु/पदार्थ प्रतिबंधित रहेगी।

