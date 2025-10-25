Faridabad News : 9 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होने वाली सफाई कर्मचारियों की महापुकार रैली में भाग लेगें हजारों कर्मचारी

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। सफाई के काम में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने, सभी पार्ट टाइम, दैनिक वेतन भोगी, पालिका रोल व ठेकाप्रथा में लगे सभी सफाई व सीवर कर्मचारियो की नौकरी पक्का करवाने एवं शोषण, छंटनी और पक्की भर्ती करने की मांग को लेकर अब प्रदेश के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी, श्राइन बोर्ड, पंचायत तथा पालिका, परिषदों, नगर निगमो के सीवर व सफाई कर्मचारी एकतावाद होने शुरू हो गए हैं।

कर्मचारियों में जनसंपर्क अभियान चलाकर रैली का निमंत्रण

ऑल सफाई कामगार संघर्ष समिति हरियाणा के बैनर तले 9 नवंबर को होने वाली सफाई कर्मचारियों की महापुकार रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर में दर्जनों सफाई कर्मचारी नेताओं की 4 टीमें सभी जिलों के कर्मचारियों में जनसंपर्क अभियान चलाकर कुरुक्षेत्र में होने वाली 9 नवंबर की महा पुकार रैली का निमंत्रण दे रही हैं।

आज फरीदाबाद में भी लगभग आधा दर्जन विभागों के सफाई कर्मचारियों से नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री तथा ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के उप महासचिव देवी राम, दिनेश पाली व नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान तथा हुड्डा वर्कर यूनियन 550 के राज्य प्रधान वीरेन्द्र बैनीवाल के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बल्लमगढ़ नाहर सिंह पार्क तथा सेक्टर 12 स्थित हुडा कार्यालय सहित अन्य विभागों में दर्जनों सभाएं आयोजित कर रैली को सफल बनाने की अपील की।

11 वर्षों में एक भी सफाई कर्मचारी की नियमित भर्ती नहीं

नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने 11 वर्षों में एक भी सफाई कर्मचारी की नियमित भर्ती नहीं की है। शास्त्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वेतन बढ़ोतरी के नाम पर भी सफाई कर्मचारियों के साथ बड़ा मजाक किया है शास्त्री ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी घोषणा के अनुसार घोषणा की तिथि से ही एरिया सहित 26 हजार व 27 हजार रुपये वेतन सफाई कर्मचारियों को देना चाहिए।

