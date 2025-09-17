Faridabad News : युवा कांग्रेस बल्लभगढ़ ने मनाया राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस

Faridabad News (आज समाज) बल्लभगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को युवा कांग्रेस बल्लभगढ़ ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष बड़े भाई उदय भानु चिब के आह्वान पर तथा हरियाणा युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई निशित कटारिया के दिशानिर्देशानुसार, विधानसभा अध्यक्ष बल्लभगढ़ प्रदीप सैन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर युवाओं ने प्रतीकात्मक रूप से जूस के ठेले पर खड़े होकर जूस बेचा और देश की वास्तविक तस्वीर सामने रखी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रदीप सैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे।

युवा आज भी बेरोजगारी और भविष्य की अनिश्चितता से जूझ रहा

यदि यह वादा पूरा हुआ होता तो अब तक करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल चुका होता, लेकिन वास्तविकता यह है कि देश का युवा आज भी बेरोजगारी और भविष्य की अनिश्चितता से जूझ रहा है। शिक्षित नौजवान डिग्रियां हाथ में लेकर दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की भर्तियां वर्षों तक लंबित रहती हैं, कभी पेपर लीक हो जाते हैं तो कभी नियुक्तियों पर रोक लग जाती है।

उद्योग-धंधे मंदी से प्रभावित हैं और सरकारी नौकरियां लगातार घट रही हैं। इस मौके पर दीपक चौहान, अमित राव, अर्जुन यादव, ललित राव, वरुण राव, निक्की, मनीष, जश, पार्थ तनेजा, अंश, आदित्य आदि सैकड़ों युवा मौजूद रहे।

