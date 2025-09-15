Faridabad News : रामलीला मंचन की घड़ी नजदीक पूर्वाभ्यास अब और भी अधिक जोर-शोर से शुरू

By
Rohit kalra
-
0
36
Faridabad News : रामलीला मंचन की घड़ी नजदीक पूर्वाभ्यास अब और भी अधिक जोर-शोर से शुरू
रिहर्सल के उपरांत कलाकार रामलीला का पूर्वाभ्यास करते हुए।

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। रामलीला मंचन की घड़ी नजदीक आते ही शहर में कलाकारों ने पूर्वाभ्यास अब और भी अधिक जोर-शोर से शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सेक्टर-14 स्थित सामुदायिक भवन में सोमवार को रामलीला के सबसे भव्य दृश्यों में से एक कैलाश पर्वत पर विराजमान शिव-पार्वती तथा रावण और नंदी के बीच हुए संवादों का पूर्वाभ्यास किया गया।

श्रद्धा रामलीला कमेटी के निर्देशक अनिल चावला ने बताया कि आकाश मार्ग से गुजरते रावण का पुष्पक विमान अचानक कैलाश पर्वत के सामने जाकर रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। इसके बाद अहंकार से भरा रावण विमान से उतरता है और अपनी वीरता का बखान करने लगता है। शिव के प्रिय भक्त नंदी उसे चेतावनी देते हैं, लेकिन वह नहीं मानता और कैलाश को उठाने की कोशिश करने लगता है।

रिहर्सल के दौरान संवाद अदायगी पर खूब तालियां बजाईं

रावण थककर चूर हो जाता है, और कैलाश को नहीं उठा पाता। इस पर नंदी उसका उपहास उड़ाते हैं। रिहर्सल के दौरान मौजूद दर्शकों ने रावण (श्रवण चावला) और नंदी (नेत्रपाल शर्मा) की संवाद अदायगी पर खूब तालियां बजाईं। अनिल चावला ने बताया कि यह रामलीला का पहला दृश्य होगा। अब पूर्वाभ्यास का समय बढ़ गया है और यह रात 9 बजे से रात एक बजे तक चलता है।

उन्होंने कहा कि राम और लक्ष्मण के रूप में क्रमश: कुणाल चावला और साहिब खरबंदा, सीता की भूमिका में योगांधा वशिष्ठ, माता अनसूया की भूमिका में संगीत शिक्षक सोनिया शर्मा, तारा की भूमिका में हिमानी शर्मा, कैकई की भूमिका में आसावरी और परशुराम की भूमिका में प्रमोद वशिष्ठ दिखेंगे। उन्होंने कहा कि हनुमान के रूप में कैलाश चावला वीरता और भक्ति के संयुक्त प्रतीक के रूप में दिखेंगे।

यह भी पढ़े : Faridabad News : कोई व्यक्ति नहीं रखता है अपने पुत्रों का नाम नारद और विभीषण : लक्ष्मी नारायण