Faridabad News : पुलिस लाइन फरीदाबाद में हुआ खेलों का आयोजन

प्रतियोगिता में प्रथम,द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को पुरस्कार देते हुए।

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। पुलिस आयुक्त फरीदाबाद सतेन्द्र कुमार गुप्ता के दिशा-निर्देशानुसार पुलिस स्मृति दिवस सप्ताह के उपलक्ष्य में डीएवी स्कूल, पुलिस लाइन फरीदाबाद में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने बढ़-चढक़र हिस्सा लिया। प्रतियोगिताओं में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बॉसकेट बॉल तथा दौड़ आदी खेलों का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में टीम भावना, आपसी समन्वय और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना था। प्रतियोगिताओं के समापन पर विजेता टीमों को सम्मानित किया गया तथा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर उपस्थित पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि पुलिस स्मृति दिवस (21 अक्टूबर) देशभर की पुलिस सेवाओं के लिए एक अत्यंत भावनात्मक दिवस है।

10 वीर पुलिस जवानों की याद में यह दिवस मनाया जाता है

इस दिन वर्ष 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीन के सैनिकों के साथ हुई मुठभेड़ में बलिदान देने वाले 10 वीर पुलिस जवानों की याद में यह दिवस मनाया जाता है। स्मृति दिवस उन सभी पुलिस शहीदों को समर्पित है जिन्होंने देश और समाज की सुरक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर किये। पुलिस स्मृति दिवस सप्ताह न केवल उन वीर जवानों को नमन करने का अवसर है जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी बल्कि यह पुलिस बल के मनोबल और एकता का प्रतीक भी है।

