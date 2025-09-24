Faridabad News : यातायात पुलिस का उद्देश्य चालान करना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को जागरूक करना : इंस्पेक्टर सुनीता

गति सीमा का करें पालन, सडक़ पर करें अनुशासन का पालन, थकान की स्थिति में ड्राइविंग से बचें

सडक़ पर चलते समय अधिक सुरक्षित और (दृश्यमान) रहने के लिए ट्रक चालकों एवं परिचालकों को की सुरक्षा जैकेट (सुरक्षा जैकेट) वितरित

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस, इंडिपेंडेंट राइडर ग्रुप, टीसीआई सैफ सफर एवं यथार्थ अस्पताल के संयुक्त सहयोग से ट्रांसपोर्ट नगर, सेक्टर-58, फरीदाबाद में सडक़ सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम दुर्घटना मुक्त फरीदाबाद मुहिम के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य ट्रक चालकों एवं परिचालकों को सडक़ सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना था।

कार्यक्रम के दौरान यथार्थ अस्पताल की टीम द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। जिसमें ट्रैफिक पुलिस जवानों एवं ट्रांसपोर्ट नगर के ट्रक चालकों और कंडक्टरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस शिविर में आंखों की जांच, ब्लड प्रेशर और रक्त की जांच जैसी आवश्यक स्वास्थ्य सेवां उपलब्ध कराई गईं।

टीसीआई सेफ सफऱ द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया

सडक़ सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए टीसीआई सेफ सफऱ द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। नाटक में हेलमेट व सीटबेल्ट लगाने, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने तथा अनुशासन में ड्राइविंग करने जैसे महत्वपूर्ण संदेश दिए गए। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत इंडिपेंडेंट राइडर ग्रुप से यश मेंदीरत्ता ने भी भाग लिया। उन्होंने ट्रक चालकों को तकनीकी ज्ञान प्रदान किया और बताया कि ब्रेक फेल जैसी आपात स्थिति में कैसे सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सभी चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग करने के लिए प्रेरित किया।

सडक़ सुरक्षा एवं यातायात अनुशासन के महत्व के बारे में कराया अवगत

इस कार्यक्रम में फरीदाबाद पुलिस से इंस्पेक्टर सुनीता (कम्युनिटी पुलिसिंग इंचार्ज), सब-इंस्पेक्टर अनिल (ज़ोनल ऑफिसर-8) एवं ट्रैफिक ताऊ शामिल रहे और उपस्थित लोगों को सडक़ सुरक्षा एवं यातायात अनुशासन के महत्व के बारे में अवगत कराया।

इंस्पेक्टर सुनीता ने कहा कि फरीदाबाद पुलिस का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। सडक़ पर अनुशासन और स्वास्थ्य दोनों ही सुरक्षित सफर की बुनियाद हैं।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सब-इंस्पेक्टर अनिल (ज़ोनल ऑफिसर 8) ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन केवल कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि यह आपकी और दूसरों की जान बचाने का सबसे सरल उपाय है।

थकान की स्थिति में ड्राइविंग से बचें

ट्रक चालक यदि गति सीमा का पालन करें, सडक़ पर लाइन अनुशासन में चलें और थकान की स्थिति में ड्राइविंग से बचें, तो सडक़ हादसों की संभावना काफी हद तक कम हो सकती है। कार्यक्रम के अंत में सभी ट्रक चालकों एवं परिचालकों को सुरक्षा जैकेट (सुरक्षा जैकेट) वितरित की गईं, ताकि वे सडक़ पर चलते समय अधिक सुरक्षित और (दृश्यमान) रह सकें। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ट्रक चालक, परिचालक एवं स्थानीय लोग शामिल हुए और फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए जा रहे दुर्घटना मुक्त फरीदाबाद अभियान का समर्थन किया।

