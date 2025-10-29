Faridabad News : विधानसभा तिगांव के ग्रेटर फरीदाबाद में निगम कमिश्नर ने किया दौरा

राज्य मंत्री के भाई सुधीर नागर और पार्षद सहित स्थानीय निवासियों की सुनी समस्याएं,

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने बुधवार को ग्रेटर फरीदाबाद, तिगांव विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर के कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें निगम अधिकारियों के साथ-साथ राज्य मंत्री के भाई श्री सुधीर नागर, पार्षदगण और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान निगम अधिकारियों ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।

सफा सफाई के लिए भी सख्त निर्देश दिए

ओल्ड जोन के जॉइंट कमिश्नर राजेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे और उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति साझा की। इसके उपरांत, निगम आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने स्वयं पल्ला चौक मीट मार्केट, सराय मार्केट, पल्ला चौक से आगरा चौक तक मेन मथुरा रोड, बायपास रोड और वार्ड-24, वार्ड 25 के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफा सफाई के लिए भी सख्त निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए ताकि क्षेत्रवासियों को शीघ्र ही बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

आयुक्त ने कहा कि निगम की प्राथमिकता नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना है और इसी दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने साफ-सफाई, सडक़ मरम्मत, जल निकासी एवं बाजार क्षेत्रों के सुधार कार्यों को भी तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए, इस मौके पर संयुक्त आयुक्त राजेश कुमार, कार्यकारी अभियंता अजय पंघाल, कार्यकारी अभियंता डालचंद शर्मा, एसडीओ कृष्णकुमार, एसडीओ पंकज के अलावा विजय भड़ाना, ब्रजेंद्र भड़ाना, प्रेमचंद शर्मा, प्रदीप त्यागी, बब्बल बंसल, जितेंद्र, सुमंत चंदेला पार्षद वार्ड 25 और ओमदत्त मुख्य रूप से मौजूद थे।

