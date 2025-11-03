Faridabad News : मीडिया विभाग द्वारा दो दिवसीय एनीमेशन एंड डिज़ाइन तकनीक विषय पर कार्यशाला संपन्न

- विज़ुअल कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों ने सीखी एनिमेशन इंडस्ट्री की बारीकियां
Faridabad News(आज समाज) बल्लभगढ़। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वाईएमसीए के संचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एनीमेशन एंड डिज़ाइन तकनीक विषय पर दो दिवसीय विशेष कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न। इस में कॉरपोरेट ट्रेनर डॉ. दीपक धारीवाल ने विद्यार्थियों को थ्री डी एनीमेशन के नवीनतम प्रयोग एवं उनके व्यावहारिक उपयोगों का प्रशिक्षण दिया।
आधारित प्रशिक्षण की तरह व्यावहारिक प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण
दो दिवसीय कार्यशाला के प्रथम दिन डॉ. दीपक धारीवाल एआई एवं उससे होने वाले नवाचारों का एनीमेशन इंडस्ट्री के प्रभाव के बारे में बताया। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉ. पवन सिंह ने कहा कि एनीमेशन के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम आधारित प्रशिक्षण की तरह व्यावहारिक प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण है।
कार्यशाला के दूसरे दिन कार्पोरेट ट्रेनर डॉ. दीपक धारीवाल ने विद्यार्थियों को एनीमेशन एंड डिज़ाइन तकनीक की भविष्य की चुनौतियों से संबंधित विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अनिरुद्ध ने धन्यवाद व्यक्त किया।
