Faridabad News : अग्रवाल कॉलेज में हुआ एमडीयू की इंटर कॉलेज तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन

जाट कॉलेज रोहतक प्रथम स्थान तो चेतन साउथ पॉइंट डिग्री कॉलेज सोनीपत द्वितीय स्थान किया प्राप्त

Faridabad News(आज समाज)फरीदाबाद। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अग्रवाल कॉलेज में वल रही तीरंदाजी प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हुआ। जिसमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों के पुरुष व महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। पुरस्कार वितरण व समापन सत्र के मुख्य अतिथि अग्रवाल कॉलेज के प्रधान देवेंद्र कुमार गुप्ता ने अपने वक्तव्य में कहां की हमेशा प्रतियोगिता का स्वरूप स्वस्थ होना चाहिए। किसी को हानि पहुंचाकर पाई गई जीत का कोई मूल्य नहीं होता।

खेलोगे कूदोगें बनोगे नबाब, पढ़ोगे लिखोगे पूरे होंगे ख्वाब

विशिष्ट अतिथि के रूप में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की खेल निदेशिका प्रोफेसर शकुंतला बेनीवाल ने अपने संबोधन में कहा की पहले धारणा थी पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब ,खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब लेकिन यह परिभाषा बदल चुकी है अब कह सकते हैं कि खेलोगे कूदोगें बनोगे नबाब, पढ़ोगे लिखोगे पूरे होंगे ख्वाब । खेल हो, शिक्षा हो,या कोई भी क्षेत्र हो सभी में नियम और संयम दोनों की अहम भूमिका होती है व सभी खिलाडिय़ों को आगामी जीवन में अच्छे प्रदर्शन करने व कामयाब होने की कामना की।

आज समापन सत्र में रिकर्व राउंड के पुरुष वर्ग में कृष रोज, जाट कॉलेज रोहतक ने 663 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, चेतन साउथ पॉइंट डिग्री कॉलेज सोनीपत ने 646 अंक के साथ द्वितीय स्थान व विक्की रुहल जाट कॉलेज रोहतक ने 639 अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। रिकर्व राउंड की महिला प्रतियोगिता में कृतिका यूटीडी रोहतक में 575 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, कीर्ति टीकाराम कॉलेज ने 562 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान व अनु सैनी अग्रवाल कॉलेज ने 516 अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया।

पुरुष वर्ग की ट्रॉफी जाट कॉलेज रोहतक ने प्राप्त की

इन प्रतियोगिताओं में फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, रोहतक व सोनीपत के लगभग 17 कॉलेजों ने भाग लिया द्य रिकर्व राउंड पुरुष वर्ग की ट्रॉफी जाट कॉलेज रोहतक ने प्राप्त की। वहीं अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ रनर अप रहा। रिकर्व राउंड की महिला वर्ग की ट्रॉफी टीका राम कॉलेज सोनीपत ने जीती, यूटीडी रोहतक रनरअप व अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कंपाउंड राउंड की पुरुष वर्ग की ट्रॉफी गवर्नमेंट कॉलेज गन्नौर व कंपाउंड राउंड महिला वर्ग की ट्रॉफी अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ ने जीती।

पुरुष वर्ग की ओवरऑल ट्रॉफी जाट कॉलेज रोहतक व महिला वर्ग की ओवरऑल ट्रॉफी अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ ने जीती। इस अवसर पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से आए मोहनलाल सुपरिंटेंडेंट स्पोर्ट्स डिपार्मेंट, सुभाष जूडो कोच, केएल मेहता दयानंद कॉलेज से आईं डॉ संगीता अदलखा, डॉ वरुण मलिक जाट कॉलेज रोहतक, डॉ देवेंद्र, लवकेश , रामजीत शूटिंग डायरेक्टर, लवकेश शूटिंग कोच गलगोटिया यूनिवर्सिटी नोएडा, कुमारी शिखा सेहरावत, हरकेश, विक्की हुड्डा आदि उपस्थित रहे।

यह भी पढ़े : Faridabad News : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 21-22 सितंबर को कृषि मेला