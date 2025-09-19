Faridabad News : महापौर ने फरीदाबाद को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बैठक ली

Faridabad News (आज समाज)फरीदाबाद। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आह्वान पर तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत फरीदाबाद को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ आज फरीदाबाद महापौर कैंप कार्यालय पर फरीदाबाद रोटरी क्लब 3011 के सहयोग से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में फरीदाबाद रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉ. रवि गुगनानी एवं फरीदाबाद जिला स्वास्थ्य विभाग के टीबी इंचार्ज डॉ. हरजिंदर सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई कि किस प्रकार समाज और सरकार मिलकर फरीदाबाद को टीबी मुक्त बना सकते हैं। इस अवसर पर फरीदाबाद रोटरी क्लब के सभी असिस्टेंट गवर्नर एवं प्रेसीडेंट्स, विशेष रूप से धीरज भूटानी, एच.एल. भुटानी, तरुण गुप्ता, वीरेन्दर मेहता, अनिल जैन, श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव, श्रीमती लिली ढल एवं श्रीमती अंजू श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

टीबी उन्मूलन के प्रयासों में कई प्रकार की चुनौतियां

बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. रवि गुगनानी ने कहा कि हमें टीबी मरीजों का दर्द समझना होगा और उसी दिशा में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जिस पर दर्द गुजरता है, वही उसे गहराई से महसूस कर सकता है। समाज और संस्थाओं को मिलकर यही संवेदना आगे ले जानी है। फरीदाबाद जिला स्वास्थ्य विभाग के टीबी इंचार्ज डॉ. हरजिंदर सिंह ने बताया कि टीबी उन्मूलन के प्रयासों में कई प्रकार की चुनौतियां सामने आती हैं, जैसे समय पर जांच और इलाज की उपलब्धता, मरीज़ों की जागरूकता और संसाधनों की कमी। ऐसे में समाज और रोटरी जैसे संस्थानों का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। हमें स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ सामाजिक सहयोग की भी जरूरत है ताकि हर मरीज को समय पर सहायता मिल सके।

सम्पूर्ण फरीदाबाद को बनाएंगे टीबी मुक्त

बैठक में महापौर श्रीमती परवीन जोशी ने कहा कि सभी रोटेरियन द्वारा दिए गए सहयोग और समर्थन के आश्वासन काबिल-ए-तारीफ हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम सब मिलकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लक्ष्य को पूरा करेंगे और सम्पूर्ण फरीदाबाद को टीबी मुक्त बनाएंगे। मैं आप सभी से आह्वान करती हूं कि आगे आएं और इस मिशन में सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि फरीदाबाद जल्द से जल्द टीबी मुक्त बन सके।

