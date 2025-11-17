Faridabad News : बाजार में भीड, बाजार खुलने से बंद तक लगा रहता है जाम, पैदल निकलना भी हुआ मुश्किल

बार-बार शिकायत के बाद नहीं होती ठोस कार्रवाई,औपचारिकता पूर्ण होती रही है कार्रवाई

आए दिए लगा रहता है त्योहारों जैसा जाम,व्यापारी में प्रशासन के प्रति रोष

Faridabad News(आज समाज)फरीदाबाद। बल्लभगढ़ शहर के मुख्य बाजार में इन दिनों वाहन तो दूर की बात पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया। जिसको मुख्य कारण बाजार में दोनों पर दुकानें और दुकानों के आगे दुकानदारों न या तो अन्य लोगों को किराए पर दिया हुआ है या फिर अतिक्रमण किया हुआ,अधिकतर व्यापारियों से इस तरह के बदम से बाजार से आवागमन का रास्ता दिन-प्रतिदिन घटता जा रहा है।

आवागमन करने वाले लोग हुए परेशान

ऐसा नहीं है इससे आवागमन करने वाले लोग ही परेशान है बल्कि कुछ दुकानदार भी परेशान है जो समय-समय पर निगम के अलावा अन्य अधिकारियों को किसी प किसी प्रकार जगाने के काम करते रहते है लेकिन इसके बावजूद दुकानदारों द्वारा किया गया अतिक्रमण कम होने का काम नहीं ले रहा है।

अब इससे संबंधित अधिकारियों की अनदेखी कहें या फिर दुकानदारों से अधिकारियों का प्रेम जो ऐसे अतिक्रमण धारी दुकानदारों पर कार्रवाई करने से हिचकिचाते है। ऐसी स्थित ही अंबेडकर चौक से तिगांव रोड़ गलित नंबर पांच तक है।

देखने मेंं तो यह भी आया कि कुछ दुकानदारेां सेन सडक़ तक कंकर-रोड़ी डाल कर अपना सामान रखने का लोहे के मजबूर ऐंगल लगाकर स्थाई कब्जा तक किया हुआ है।

बाजार का अतिक्रमण

जिसके चलते बाजार में निंरतर भीड़ और जाम की स्थिति तो रहती है ,लेकिन दुकानों पर ग्राहक नहीं है, जिसका मुख्य कारण बाजार का अतिक्रमण है। अगर बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार में असमय कोई अप्रिस घटना हो जाएं तो बाजार में एक ओर से दूसरी तरफ बैठें व्यापारियों को मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन का ऐडीर चोटी का जोर लगाना पड़ेगा।

यह भी पढे : Ayushman Card : आयुष्मान सप्ताह के तहत सरकारी अस्पताल में शुरू हुए आप्रेशन