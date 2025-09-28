Faridabad News : 4 करोड़ की लागत से बनेंगी पंचशील की गलियां : सुधीर नागर

मंत्री राजेश नागर के छोटे भाई सुधीर नागर ने शुरू कराया विकास कार्य

Faridabad News(आज समाज) तिगांव। भाजपा नेता सुधीर नागर ने कहा कि हमारे तिगांव विधानसभा क्षेत्र में जोरदार विकास कार्य चल रहे हैं जिसे जनता प्रत्यक्ष देख रही है। मंत्री राजेश नागर ने जनता से जो वादे किए उन्हें वह पूरी शक्ति के साथ निभा रहे हैं। यह बात भाजपा नेता सुधीर नागर ने बड़े भाई मंत्री राजेश नागर की अनुपस्थिति में चार करोड़ रुपए के विकास कार्य शुरू करते समय कहीं।

88 गलियों के निर्माण का कार्य शुरू करवाया

उन्होंने बताया कि पंचशील कॉलोनी पार्ट एक और दो में एक साथ 88 गलियों के निर्माण का कार्य शुरू करवाया है जिस पर करीब चार करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन गलियों के बनने से उनको हमारी सरकार पर विश्वास और मजबूत होगा। इससे पहले उन्होंने स्थानीय बुजुर्गों के हाथ नारियल फोड़कर निर्माण शुरू करवाया। उन्होंने ठेकेदार से समय पर काम पूरा करने की भी बात कही।

इस अवसर पर वार्ड नंबर 27 की पार्षद रूबी सरोज शीशराम अवाना, कर्मवीर प्रधान, साहू प्रधान, पप्पू प्रधान, अजीत अवाना, बालेश्वर जैलदार, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष रामप्रसाद, एसपी चौधरी, संजय भाटी, अजय अवाना, निक्कू अवाना, महिपाल प्रधान, रणधीर नेताजी,कुलदीप गुप्ता आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।