Faridabad News : जेसी बोस विश्वविद्यालय में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 का आंतरिक चरण आयोजित

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। जे.सी. बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद के इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल (आईआईसी) ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 के आंतरिक चरण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस आयोजन को कुलगुरु प्रो. राजीव कुमार के मार्गदर्शन में और आईआईसी की अध्यक्ष डॉ. रश्मि अग्रवाल के नेतृत्व में, फैकल्टी समन्वयकों डॉ. पायल गुलाटी (एसोसिएट प्रोफेसर, सीई) और डॉ. सोनम खेरा (सहायक प्रोफेसर, ईई) की समर्पित टीम द्वारा संचालित किया गया।

432 छात्रों ने लिया भाग

इस आयोजन में 72 टीमों के 432 छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बाह्य निर्णायकों, सलोनी कौल, फाउंडर सीईओ इट्स पीपल और प्रेसिडेंट एफएमए, तथा नीरज सरूप शर्मा, सीनियर टेक्नोलॉजी मैनेजर (प्रिंसिपल इंजीनियर), नगर्रो सॉफ्टवेयर लिमिटेड, टीमों का मूल्यांकन किया।

परियोजनाओं में पर्यटन, स्मार्ट कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कचरा प्रबंधन और डिजिटल शासन जैसे विविध क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए गए। कठिन चयन प्रक्रिया के बाद, 35 टीमों को राष्ट्रीय स्तर के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 के लिए चुना गया। यह आयोजन नवाचार, रचनात्मकता और युवा प्रतिभाओं की समस्या-समाधान की भावना को प्रोत्साहित करने में अत्यंत सफल रहा।

यह भी पढ़े : Faridabad News : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 21-22 सितंबर को कृषि मेला