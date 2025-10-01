Faridabad News : इनरव्हील क्लब ऑफ फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन ने धूमधाम से मनाया नवरात्रि उत्सव

Faridabad News : इनरव्हील क्लब ऑफ फरीदाबाद इंडस्ट्रियह भी पढे :

क्लब की विशेष पुस्तिका इनरव्हील रसोई का लोकार्पण करते हुए।

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। सेक्टर 12 स्थित सेंटर व्यू में इनरव्हील क्लब ऑफ फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन ने हाल ही में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें नवरात्रि के उल्लास को इनरव्हील की सेवा भावना के साथ जोड़ा गया। इस मौके पर बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। क्लब अध्यक्ष मनीता सिंगला ने अपनी समर्पित टीम के साथ दोनों अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें इनरव्हील का लोगो माला, पिन और लोगो अंकित बोतल कवर भेंट कर सम्मानित किया।

महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं

डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन दीपिका बाली जी ने इनरव्हील के उद्देश्यों और सेवाभाव के बारे में विस्तार से बताया। फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री ने इनर व्हील के कामों की तारीफ की उन्होंने कहा की महिलाएं आप किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से काम नहीं है और हर क्षेत्र में अपना जौहर दिखा रही हैं

कार्यक्रम में उत्साह और रंग भरने के लिए सदस्यों ने मिलकर डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया और नवरात्रि उत्सव को और भी आनंदमय बनाया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष संजना गर्ग, सचिव नितिका मित्तल, आईएसओ सुनीता गुप्ता, संपादक निधि गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष नैन्सी बब्बर, संदीपिका वशिष्ठ तथा सदस्य मंजू गोयल, मंजू सराफ, अंजु गुप्ता, वनिता सिंगला, अनीता मित्तल, राज गुप्ता, मनीषा भल्ला, रेखा गुप्ता, सरोज जैन और नीरू गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

शाम का सबसे गौरवपूर्ण क्षण रहा क्लब की विशेष पुस्तिका इनरव्हील रसोई का लोकार्पण, जिसे क्लब अध्यक्ष मनीता सिंगला और संपादक निधि गुप्ता ने तैयार किया था। दोनों विशिष्ट अतिथियों द्वारा इस पुस्तिका का विमोचन किया गया जिसे सभी ने सराहा और खूब प्रशंसा की। कार्यक्रम का समापन उल्लास और औपचारिक गरिमा के बीच हुआ, जहां हर चेहरे पर मुस्कान और संतोष की झलक साफ दिखाई दी

