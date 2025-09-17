Faridabad News : फरीदाबाद नगर निगम द्वारा आयोजित लोक कल्याण मेले का शुभारंभ

निगम आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने कहा पहले दिन लगभग 250 लाभार्थियों ने किया है आवेदन

निगम मुख्यालय में है हर रोज सुबह 10 बजे से दोपहर 3बजे तक लिए जायेगे विभिन्न स्कीमों के लिए आवेदन

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। भारत सरकार की पीएम-स्वनिधि योजना को मार्च 2030 तक पुनर्गठित व विस्तारित किया गया है। इसके अंतर्गत 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक 16 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अवधि में नगर निगम फरीदाबाद द्वारा निगम मुख्यालय में लोक कल्याण मेला लगाया जाएगा। इस संदर्भ में महापौर प्रवीण जोशी ने मेला के उद्घाटन के बाद जानकारी दी कि यह मेला भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर हरियाणा सरकार द्वारा लगाया गया है, जिसका उद्देश्य जन-जन तक प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इस मेले में लाभार्थी विभिन्न योजनाओं के तहत अपना आवेदन कर सकता है और उसकी समस्त जानकारी जुटा सकता है।

सरकार के दिशा निर्देशों पर मेला का आयोजन किया जा रहा

यह काफी लाभदायक सिद्ध होगा। इस अवसर पर निगम आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार के दिशा निर्देशों पर मेला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बुधवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और विश्वकर्मा जयंती भी है इसी उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इस क्रम में पहला लोक कल्याण मेला 17 सितम्बर को प्रात: 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नगर निगम फरीदाबाद मुख्यालय परिसर में आयोजित किया गया। जिसका शुभारंभ महापौर प्रवीण जोशी द्वारा किया गया।

मेलों का उद्देश्य प्रधानमंत्री की जनकल्याणकारी योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाना

जहां लोक कल्याण मेलों में प्रमुख योजनाओं के लिए लाभार्थियों ने आवेदन किया जिसमें पीएम सुरक्षा बीमा योजना,दीनदयाल मिशन शहरी योजना,प्रधानमंत्री स्टेट वेंडर आत्मनिर्भर योजनां,प्रधानमंत्री आवास योजना के ज्यादा आवेदन आए है। इसके अलावा पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना,पीएम जन धन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, पीएम जननी सुरक्षा योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना,पीएम मातृ वंदना योजना,पीएम आयुष्मान भारत योजना आदि रहीं।

इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि इन मेलों का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री की जनकल्याणकारी योजनाओं को अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाना और उन्हें योजनाओं से लाभांवित करना है। इस अवसर पर नगर परियोजना अधिकारी द्वारका प्रसाद सहित निगम के अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे।

