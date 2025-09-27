Faridabad News : बुर्जुग महिलाओं ने वाइस चेयरमैन कांता शर्मा को दिया तरक्की के साथ सुख,समृद्धि का आर्शीवाद

बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन कांता बंसल महिलाओं ने किया जोरदार स्वागत

Faridabad News (आज समाज) बल्लभगढ़। यहां स्थित अनाज मंडी के वाइस चेयरमैन बनने पर शनिवार को कांता बंसल को महावीर कॉलोनी एसोसिएशन के लोगों ने उनके घर जाकर शॉल, दुपट्टा पहना देकर फूलों के बुके देकर मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं व बधाइयां दी। इस कड़ी में महिलाओं की संख्या देखने योज्य रहीं। भारी संख्या में महिलाओं ने वाइस चेयरमैन कांता बंसल को खुले रूप से जमकर स्वागत कर बधाई दी।

कॉलोनी में पूरे दिन खुशी का माहौल

वहीं जब वाइस चैयरमैन बुर्जुग महिलाओं के समक्ष पहुंच कर चरण स्पर्श किया तो उन्होंने भविष्य में तरक्की के साथ परिवार को सुख,समृद्धि का आर्शीवाद दिया। जिसके चलते कॉलोनी में पूरे दिन खुशी का माहौल बना रहा है। इसी के साथ कॉलोनी के अलावा व्यापारी संगठनों ने वाइस चेयरमैन के पति बिशन बंसल को लोगों ने पगड़ी व दुपट्टा पहना कर मुंह मीठा कराकर बधाइयां दी।

जिसमें व्यापारी संगठन मोहना रोड के प्रधान प्रदीप गुप्ता, महावीर कॉलोनी एसोसिएशन के प्रधान बिशन बंसल, महावीर कालोनी निवासी, राम किशन गुप्ता,कालीचरण मित्तल, हरिओम गुप्ता, रमेश गोयल, आशीष मित्तल, दीपक सिंगला, धर्मेंद्र शर्मा, रमेश सिंगला, जितेंद्र बंसल के साथ महावीर कॉलोनी की महिलाएं भी शामिल हुई। इस अवसर पर बिशन चंद बंसल ने सभी का मुंह मीठा कराया और महावीर कॉलोनी में रह रहे अपने से बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया व सभी कॉलोनी वासियों का बधाई देने पर धन्यवाद किया।

यह भी पढ़े : Faridabad News : एक साथ 1200 विद्यार्थियों और 50 अध्यापकों ने लिया स्वदेशी का संकल्प