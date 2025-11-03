Faridabad News : निगम ने सभी जोन में 28 प्रॉपर्टी को किया सील ,लगभग 30 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स था बकाया

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। नगर निगम द्वारा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रही है। निगम की अलग अलग जॉन की टीमों ने गुरुवार को अभियान चलाकर कुल 28 प्रॉपर्टी को सील किया गया है, इन सभी के ऊपर लगभग 30 लाख रुपए से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। निगम के आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने सभी बकायेदार प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएं और फरीदाबाद के विकास में सहयोगी बनें।

पूरी टीम के साथ की कार्यवाही

निगम आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने जानकारी दी की निगम की सभी जॉन के क्षेत्रीय एवं कर अधिकारी प्रॉपर्टी टैक्स के कार्य को देख रहे हैं और विभिन्न जोनों में लगभग 30 लाख से ज्यादा की राशि के बकायाधारकों की 28 प्रॉपर्टी को सील किया गया, सोमवार सुबह ही क्षेत्रीय एवं कर अधिकारी एनआईटी, सुमन रतरा,ओल्ड जोन से सृष्टि बब्बर तथा बल्लभगढ़ से दीपा पब्बी ,अशोक कुमार ने पूरी टीम के साथ यह कार्यवाही की है।

जो आगे भी जारी रहेगी। नगर निगम का यह अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि शहर में टैक्स अनुशासन कायम रहे और विकास कार्यों के लिए आवश्यक राजस्व सुनिश्चित किया जा सके।

यह भी पढे : Jind News : राजकीय महिला महाविद्यालय में दो दिवसीय महोत्सव शुरू