Faridabad News : सर्व समाज का सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी : सुमित गौड़

सुमित गौड़ का वाल्मीकि आश्रम धर्मार्थ सुधार ट्रस्ट के लोगों ने किया स्वागत

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। वाल्मीकि आश्रम धर्मार्थ सुधार ट्रस्ट गांधी कालोनी ओल्ड फरीदाबाद के प्रमुख लोगों ने आज कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़ का उनके सेक्टर-10 स्थित जिला कांग्रेस भवन में पहुंचकर उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया और उनके समक्ष समाज तथा अपनी समस्याओं को रखा। इस मौके पर मुख्य रुप से प्रधान दर्शनलाल, हरीश कुमार, राकेश पाल, शोभाराम, रमेश कुमार, कुंवरपाल, दिनेश चौहान, अश्वनी कुमार आदि मौजूद रहे।

पार्टी विपक्ष की भूमिका मजबूत तरीके से निभा रही

इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर चलती है, पार्टी ने सदैव वाल्मीकि, दलित व पिछड़े समाज को मान सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बेशक आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है लेकिन मजबूत विपक्ष की भूमिका मजबूत तरीके से निभा रही है। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी समस्याओं और उनके हितों की आवाज को वह कांग्रेस पार्टी के बैनर तले उठाते रहेंगे और उनके हक-हकूक की आवाज को हर स्तर पर बुलंद करने का काम करेंगे।

