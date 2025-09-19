Faridabad News : मुख्यमंत्री उडऩ दस्ता द्वारा जिला फरीदाबाद के डीईओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया

कर्मचारी पाए गैर हाजिर व काफी देरी से आने पाए गए

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। मुख्यमंत्री उडन दस्ता फरीदाबाद को गुप्त सूचना के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद कार्यालय में तैनात कर्मचारी, अधिकारी समय पर कार्यालय नही आते हैं और सरकारी कार्य को भी बेवजह लटका कर रखते हैं।

इस सूचना के संबंध में मुख्यमंत्री उडन दस्ता फरीदाबाद द्वारा उमेश कुमार नायब तहसीलदार बडख़ल एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद कार्यालय का सुबह 9 बजे निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान कार्यालय में तैनात सभी शाखाओं के कर्मचारियों, अधिकारियों की उपस्थिति चैक की गई।

कार्यालय में 29 कर्मचारी अधिकारी तैनात होने पाए गए

निरीक्षण पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 29 कर्मचारी अधिकारी तैनात होने पाए गए जिनमें से 2 कर्मचारी गैर हाजिर व 10 कर्मचारी देरी से कार्यालय आने पाए गए। इसी प्रकार जिला शिक्षा मौलिक अधिकार कार्यालय में कुल 25 कर्मचारी तैनात मिले जिनमें से 1 कर्मचारी गैर हाजिर पाया गया व 8 कर्मचारी देरी से आने पाए गए। डीपीसी फरीदाबाद कार्यालय में तैनात 10 कर्मचारियों में से 2 कर्मचारी देरी से आने पाए गए। इस प्रकार कुल 64 कर्मचारियों, अधिकारियों में से 3 कर्मचारी गैरहाजिर व 20 कर्मचारी देरी से आने पाए गए।

शिकायतों का कोई रजिस्टर नही

डीईओ व डीईईओ फरीदाबाद कार्यालय में सामान्य शिकायतों का कोई रजिस्टर लगाना नही पाया गया। सीएम विंडो की 16 शिकायतें जनसंवाद की 17 शिकायतें लंबित पाई गई व समाधान शिविर की 8 शिकायतें लंबित पाई गई। अध्यापिकाओं द्वारा चाइल्ड केयर लीव के आवेदन के सम्बंध मिल रही शिकायतों के सम्बंध में रिकॉर्ड चेक करने पर सीसीएल के 29 आवेदन लंबित पाए गए। निरीक्षण के दौरान डीईओ व डीईईओ फरीदाबाद कार्यालय में पाई गई अन्य त्रुटि के संबंध में अलग से रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय भेजी जायेगी।

यह भी पढ़े : Faridabad News : प्राथमिक चिकित्सा किसी घायल की जान बचाने में हो सकती है निर्णायक साबित : जयवीर राठी