Faridabad News : पण्डित दीन दयाल उपाध्याय की मनाई गई जयंती

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। लायर्स चैम्बर सेक्टर-12, फरीदाबाद मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पंडित दीन दयाल के चित्र पर माला अर्पण व पुष्प अर्पित किए। पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम का जयघोष किया गया। यह कार्यक्रम विधि विभाग जिला फरीदाबाद की तरफ से जिला प्रमुख प्रदीप शांडिल्य एडवोकेट की तरफ से किया गया। जहां कोर्ट परिसर में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।

अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण किये गये

कोर्ट परिसर मे अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण किये गये। इस अवसर पर प्रदेश लीगल संयोजक गोपाल शर्मा एडवोकेट व वरिष्ठ अधिवक्ता शिवदत्त वशिष्ठ एडवोकेट, प्रदेश सहसंयोजक विधि विभाग संत राम शर्मा व लीगल सह सहयोजक प्रकाश नागर, प्रदेश सचिव विधि विभाग इन्जिनियर अनूप वशिष्ठ एडवोकेट व कार्यकारी सदस्य भीम सैन पुजारी ,जिला महासचिव शरद गौतम,जिला सचिव भारत पुजारी ने पंडित दीप दयाल उपाध्याय की नीति पर चलने का आह्वान किया। अन्य अधिवक्ता मौजूद थे।