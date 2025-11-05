Faridabad News : पूर्ण रूप से डिजिटल होगी जनगणना 2027 – फरीदाबाद के पुराने वार्ड 24 में किया जाएगा प्री टेस्ट

आमजन सहित सभी सामाजिक संस्थाओं से भी अपील करें जनगणना की प्री टेस्टिंग में प्रशासन का सहयोग

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। जनगणना कार्य निदेशालय हरियाणा द्वारा फरीदाबाद में जनगणना 2027 के लिए प्री टेस्ट ट्रेनिंग 3 दिवसीय आयोजित की जा रही है। जनगणना कार्य निदेशालय हरियाणा के निर्देशों पर निगम आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा के मार्गदर्शन में फरीदाबाद निगम क्षेत्र में जनगणना की प्री टेस्टिंग के लिए 57 शिक्षकों की ड्यूटी इस कार्य मे प्रगणक के रूप में लगाई गई है।

जिन्हें तीन दिवसीय ट्रेनिंग नगर निगम मुख्यालय और आईटीआई महिला ओल्ड फरीदाबाद में दी जा रही, यह ट्रेनिंग सेशन 4 नवंबर से 6 नवंबर तक आयोजित की गया है। इस कड़ी में फरीदाबाद पहुंचे जनगणना निदेशालय हरियाणा के संयुक्त निदेशक लक्ष्मण सिंह रावत ने शिक्षकों को ट्रेनिंग के दौरान जनगणना 2027 से संबंधित जानकारी साझा की और उन्हें किस तरीके से इस जनगणना में कार्य करना है समस्त जानकारियां उपलब्ध करवाई।

जनगणना का कार्य 2027 से शुरू

उन्होंने जानकारी दी कि नगर निगम के पुराने वार्ड 24 में (जनगणना 2011 के अनुसार ) जनगणना 2027 की पहली प्री टेस्टिंग कराई जाएगी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर जनगणना का कार्य 2027 से शुरू होना है । बैठक में निदेशक जनगणना निदेशालय हरियाणा ललित जैन आईएएस ने 4 अगस्त को निगम आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा के साथ बैठक कर इस कार्य की रूपरेखा तैयार की थी । जनगणना निदेशालय के संयुक्त निदेशक लक्ष्मण सिंह रावत ने बताया कि भारत सरकार के जनगणना के इस कार्य में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ-साथ सभी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का भी सहयोग लिया जाएगा।

प्री टेस्ट की तैयारियों पर चर्चा के साथ-साथ इस कार्य को सम्पन्न कराने के लिए नोडल ऑफिसर अतिरिक्त निगम आयुक्त डॉश विजयपाल यादव को नियुक्त किया गया है। प्री टेस्ट से पहले इस कार्य को पूरा करने के लिए यह ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया है।

जिसमें इस कार्य को करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेनिंग सेशन में सहायक निदेशक कृष्ण कुमार,जिला इंचार्ज जनगणना फरीदाबाद प्रशांत शर्मा,मास्टर ट्रेनर डीसीओ हरियाणा बृजमोहन शर्मा, क्षेत्रीय कर अधिकारी फरीदाबाद सृष्टि बब्बर मौजूद रहे।

