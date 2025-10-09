Faridabad News : थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन

Faridabad News(आज समाज) बल्लभगढ़। अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ में थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया। कैंप के माध्यम से कुल 135 विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की गई, ताकि थैलसीमिया के शुरुआती लक्षणों का पता लगाया जा सके।

आयोजन में कॉलेज के हेल्थ अवेयरनेस क्लब, यूथ रेडक्रॉस एवं राष्ट्रीय सेवा योजना की सामूहिक सहभागिता रही। इसमें फाउंडेशन अगेंस्ट थैलसीमिया, रोटरी क्लब फरीदाबाद, और थैलेसीमिया इंडिया दिल्ली जैसी बाहरी संस्थाओं का सक्रिय सहयोग रहा। स्क्रीनिंग में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रविंदर डूडेजा, महासचिव फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया की विशेषज्ञ टीम का रहा।

कैंप के मुख्य उद्देश्य

जिसमें थैलेसीमिया के लक्षण के शुरुआती पता लगाने के लिए आवश्यक स्क्रीनिंग परीक्षण प्रदान करना। आनुवंशिक विकार की रोकथाम और प्रबंधन के संबंध में स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ाना। आयोजन मंडल में कार्यक्रम समन्वय डॉ. जयपाल, इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष, वाईआरसी काउंसलर पूजा और सुभाष कैलोरिया, एनएसएस प्रोग्राम अधिकारी डॉ. प्रियंका सहरावत व स्वयं सेवकों का बहुमूल्य योगदान रहा। कैंप का आयोजन माननीय चेयरमैन देवेंद्र कुमार गुप्ता, महासचिव दिनेश कुमार गुप्ता व कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार गुप्ता के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में किया गया।

