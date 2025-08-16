Faridabad News : तरुण फौजदार को शहीद भगत सिंह से मिली देशभक्ति की प्रेरणा

तरुण फ़ौज़दार ने इंडोनेशिया में माउंट बतुर की चढ़ाई कर फहराया तिरंगा

Faridabad News(आज समाज) बल्लभगढ़। बाली (इंडोनेशिया)-भारतीय युवक तरुण फ़ौज़दार ने इंडोनेशिया के सक्रिय ज्वालामुखी माउंट बतुर की चढ़ाई पूरी कर शिखर पर भारतीय तिरंगा फहराया। यह पर्वतारोही उन्होंने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया। बल्लभगढ़ सेक्टर 65 निवासी तरुण फौजदार ने बताया कि उन्हें इस यात्रा के लिए प्रेरणा स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह से मिली। उन्होंने कहा मैं चाहता था कि आजादी के दिन भारत का झंडा विदेश की ऊंचाई पर लहराए।

माउंट बतुर समुद्र तल से लगभग 1,717 मीटर ऊंचा है और इसकी चढ़ाई चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। तरुण ने यह ट्रेक तय समय से कम में पूरा किया। 79 वे स्वतंत्रता दिवस पर उनकी यह पहल देशभक्ति और प्रेरणा का संदेश देती है। तरुण फौजदार ने कहा कि गुलामी की जंजीरों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए और एक बड़ा लंबा संघर्ष चला ।

भारत आज प्रगति की ओर अग्रसर

हमें अपने शहीदों और उनकी कुर्बानियों पर गर्व है । शहीद भगत सिंह, आजाद चंद्रशेखर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ,शहीद राजा नाहर सिंह व राजा महेंद्र प्रताप सहित जाने व अनजाने लाखों देशभक्तों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा।

भारत आज प्रगति की ओर अग्रसर है और आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा । हमारी युवा पीढ़ी को अपने देश की तरक्की और विकास के लिए निरंतर प्रयास करना है। तरुण के परिजन बिजेंद्र फौजदार ने कहा कि तरुण फौजदार को देशभक्ति की प्रेरणा शहीद भगत सिंह से मिली।

